غزة.. تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للاصابات 166 إصابة بعد فحص 2166 عينة بنسبة إصابة 8%.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، صباح اليوم، تسجيل حالة وفاة و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إلى تعافي 100 حالة جديدة من مصابي الفيروس ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى 54520 حالة تعافٍ.

وأوضحت الصحة أن إجمالي تراكم المصابين وصل 57150 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2064 حالة، واجمالي الوفيات 566 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.