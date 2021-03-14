الصواريخ اليمنية منعتْ نتنياهو من زيارة الإمارات

وطن: نقلت هيئة البث "الإسرائيلية"، عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قوله إنه تم ثنيه عن السفر إلى الإمارات، الأسبوع المنصرم، في أول زيارة رسمية له، عبر المجال الجوي السعودي، جراء تهديدات صواريخ أطلقت من اليمن.

ومن جهتها كشفت القناة (13) العبرية، في تقرير لها أن "هناك أيضا مشاكل مع المجال الجوي العربية السعودية"، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها الحوثيون من اليمن باتجاه السعودية.

وكان نتنياهو قد أرجأ زيارته الى الامارات الخميس المنصرم بسبب "صعوبات في تنسيق رحلته" مع الاردن، بحسب بيان صادر عن ديوان مكتبه.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أنه تم إجراء مناقشات لنتنياهو للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الإمارات أثناء الزيارة التي أُلغيت.