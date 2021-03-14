صحة الاحتلال تدرس إلغاء إلزام ارتداء الكمامة بدءا من الأسبوع المقبل

وطن: ذكرت القناة العبرية "12"، أن وزارة الصحة بصدد إلغاء إلزام الكمامة في الأماكن العامة، بدءا من الأسبوع المقبل.

ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الصحة أنهم كذلك بصدد إعادة إطلاق حركة الطيران خلال الشهر المقبل إلى دول تعترف بالجواز الأخضر الإسرائيلي، مثل قبرص وجورجيا واليونان.

ومن المقرر أن تدخل تسهيلات أخرى حيز التنفيذ الأحد المقبل، ومنها فتح الملاهي الليلية.

واستبعد وزير الصحة الإسرائيلية يولي إدلشتاين فرض الإغلاق بعد الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.