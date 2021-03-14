محكمة الانتخابات ومواعيد الطعون والاعتراضات بقرارات لجنة الانتخابات والفصل فيها

كتبت: المحامية ريم صوافطة

تعد الانتخابات من أهم مظاهر الديمقراطية التي تمكن الشعوب من اختيار ممثليهم في السلطه وتداولها ومشاركة الشعب في رسم السياسات العامه للدولة, لذلك يضع المشرع القواعد القانونية التي تكفل ممارسه الحق في الانتخاب, و الترشح , وتمر هذه العملية بثلاثة مراحل أساسية هي:

المرحلة الأولى : وهي المرحلة التحضيرية وتبدأ بإعلان إجراء الانتخابات بموجب مرسوم يصدره الرئيس تشرع معه لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها وإعداد سجل الناخبين وتحديثه ودعوه العامة للتسجيل بالسجل الانتخابي كي يتمكنوا ممن ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح.

المرحلة الثانية : وهي المرحلة المتعلقة بالترشح لعضوية المجلس التشريعي ومنصب رئيس الدولة.

المرحلة الثالث: وهي مرحلة إجراء الانتخابات بالاقتراع وعمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وفي كل هذه المراحل هناك ضوابط واجراءات تنظم الطعون الانتخابية والاعتراضات لكل مرحلة من هذه المراحل سواء من حيث الجهة المختصة في نظر الطعن أو الاعتراض ومن حيث آليه واجراءات النظر بهذه الطعون والقرارات الصادرة فيها وتعتبر الطعون من مقتضيات ممارسه الحق بالانتخابات وهي عباره عن مذكرات او لوائح او عرائض تقدم للجهه المختصة وهناك ضوابط واجراءات تنظم الطعون الانتخابيه والاعتراضات في كل مرحله من هذه المراحل وسنأتي علة بيان كل ما قرره المشرع الفلسطيني بهذا الخصوص تبعا لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية من حيث مواعيد الاعتراضات والطعون سواء أمام لجنه الانتخابات المركزيه او امام محكمة الانتخابات التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة لالغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات والطعون التي نص قانون الانتخابات على جواز الطعن فيها أمامها.

مواعيد الاعتراضات والطعون الانتخابية:

-الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية

تضمن قانون الانتخابات العامة وتعديلاته الاعتراضات والطعون ومواعيدها المحدده التي يجب أن تقدم فيها سواء أمام لجنة الانتخابات المركزيه أو أمام مكتب المنطقة الانتخابيه أو أمام محكمة الانتخابات والتي تعتبر فيها هذه المواعيد ذات أهمية بالمعنى القانوني وأن عدم مراعاه ذلك يؤدي الى سقوط الحق بالطعن وتقضي المحكمه أو لجنة الانتخابات بسقوط الاعتراض أو الطعن إذا ما قدم خارج المده التي حددها القانون .

اولا : الطعن بقرارات لجنة الانتخابات المركزية:

لقد حددت الماده 14 من قانون الانتخابات الساري المفعول الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية وفقا لما يلي:

أولا يجوز الطعن أمام محكمة الانتخابات في كل قرار تصدره اللجنة بشأن:

أ- قبول أو رفض طلبات الترشح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس التشريعي .

ب- أعاده او عدم اعاده الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع •

ج- قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمه انتخابية .

د- اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية

ثانيا: يقدم الطعن الى قلم المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

ثانيا: يعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.

ثالثا : الاعتراض على قرارات لجنه الانتخابات المركزية

١- لكل ناخب أن يعترض امام اللجنة على أي قرار صادر عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه القرار مبينا اسباب اعتراضه ومرفقا بالمستندات والبيانات الاخرى المؤيده له.

۲- على اللجنه ان تبت في الاعتراض المقدم لها خلال ثلاثه ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة الانتخابات

ثالثا : مواعيد تقديم الطعون والفصل فيها امام محكمة الانتخابات.

اذا لم يحدد القانون موعدا لتقديم الطعن يجب أن يقدم الطعن الى قلم المحكمه خلال يومين تبدأ من اليوم التالي التاريخ تبليغ القرار المطعون فيه ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد ذلك الموعد وعلى المحكمة أن تفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

لا يقدم الطعن الانتخابي للمحكمة الا بعد استنفاذ الحق في الاعتراض لدى لجنة الانتخابات المركزية والتبلغ بقرارها بشأنه

ويستثنى من تقديم الاعتراض النتائج النهائية للانتخابات اذ تقدم مباشره للمحكمة دون أن يسبق ذلك تقديماعتراض للجنة الانتخابات وبعد الاعلان النهائي للنتائج ونشرها بالجريدة الرسميه رابعا : الاعتراض على قرارات لجنه الانتخابات المركزية لكل ناخب أن يعترض امام اللجنة المركزية للانتخابات على أي قرار صادر عنها خلال ثلاثة أيام من تبلغها القرار مبينا أسبابه اعتراضه ومرفقا بالمستندات والبيانات الاخرى المؤيدة له وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض المقدم لهاخلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام المحكمة

خامسا : الاعتراض على سجل الناخبين

لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا الى طاقم مركز التسجيل لادراج اسمه او لتصحيح البيانات الخاصه بقيده في السجل ولكل شخص ايضا أن يعترض على قيد غيره ممن له حق الانتخاب على أن يقدم الاعتراض كتابه مرفقا بوثائق الاثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي وعلى طاقم مركز التسجيل أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه أمام مكتب المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة ايام من تاريخ مع تبليغه على أن يبت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون كذلك قرار مكتب المنطقه الانتخابية قابلا الاعتراض بدوره أمام لجنة الانتخبات المركزيه ويتم تصحيح السجل الانتخابي اما بناء على قرار مکتب المنطقة الانتخابيه وان رفض فيقرار لجنة الانتخابات آن كان لذلك مقتضی

سادسا : الاعتراض على قرارات مكتب الانتخابات

لكل شخص ذي مصلحه أن يعترض أمام لجنة الانتخابات المركزية على أي قرار صادر عن مكتب المنطقه الانتخابية خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه القرار وعلى اللجنه أن تبت بالاعتراض المقدم لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه لها ويكون قرارها في هذا الشان قابلا للطعن أمام المحكمه

سابعا : الاعتراض على مرشحي منصب الرئيس

يجوز لأي ناخب خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشر کشف اسماء المرشحين لمنصب الرئيس الأولي أن يتقدم باعتراض كتابي الى لجنة الانتخابات المركزية على أي مرشح مبينا اسباب اعتراضه ومرفقا بالمستندات والبيانات المؤيده لاعتراضه وللجنه البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه وفي حال رفضت لجنة الانتخابات الاعتراض فله الحق بالطعن بقرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه القرار وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ من تاريخ تقديمه لها

كما أجيز لكل ناخب تقدم بطلب للترشح لمنصب الرئيس ورفضت اللجنة المركزية للانتخابات طلبه أن يتقدم بالطعن أمام المحكمه بقرارها بنفس المواعيد المذكوره اعلاه

ثامنا:- الطعن بقرارات الانتخابات المركزية برفض أو قبول طلب ترشح القوائم الانتخابية

يجب على اللجنة المركزية للانتخابات أن تصدر قرارها برفض او قبول طلب ترشيح قائمة خلال خمس ايام عمل من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب موافقا عليه حكماً اذان لم ترفضه اللجنة خلال عشره ايام عمل من تاريخ تقديمه ويجوز لأي شخص خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشر کشف اسماء القوائم ومرشحيها أن يتقدم باعتراض كتابي على أي قائمة او مرشح في القائمة مبيناً اسباب اعتراضه ومرفقا بالبيانات المؤيده اعتراضه وعلى اللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.

وفي حالة رفض الترشح فيحق للقائمة الانتخابية التي رفض طلب ترشها أو أي شخص رفض اعتراضه التقدم بالطعن للمحكمه في قرار لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ القرار لممثل القائمة أو على عنوانها الرئيسي او للشخص المعترض حسب مقتضى الحال وعلى المحكمة الفصل بالطعن خلال سبعه ايام من تاريخ تقديمه لها هذا بخصوص الاعتراض والطعن أمام المحكمه للقوائم اما بخصوص طلبات الترشح للافرار بالقوائم فان لكل شخص تقدم بطلب للترشح ضمن قائمة العضوية المجلس التشريعي ورفضت اللجنه قبول طلبه وكذلك لكل شخص اعترض على ترشح شخص اخر ضمن قائمة العضوية المجلس وقررت اللجنة رفض اعتراضه فلهم الحق بالطعن بقرار اللجنه امام محكمة الانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه القرار و على المحكمة أن تفصل بالطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم الطعن.

تاسعا : الاعتراض على برامج الدعاية الانتخابية

بعد أن تعد لجنة الانتخابات المركزية بالاشتراك مع وسائل الاعلام الرسميه برنامجا تحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للاعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين والقوائم في الانتخابات مع مراعات الفرص المتكافئه والمناسبه للمرشحين والقوائم ويمكن لاي مرشح او قائمة التقدم باعتراض للجنة الانتخابات المركزية حول البرنامج الاعلامي والتي عليها أن تبت بالاعتراض خلال مده اقصاها أربع وعشرين ساعه.

عاشراً : الاعتراضات اثناء عمليات فرز الأصوات وتجميعها في مكاتب المناطق الانتخابية

عند تجميع الأصوات في مكاتب المناطق الانتخابية حيث يتم دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسله اليها من حيث الاعتراضات ونتائج جميع الأصوات المدونه فيها فاذا تبين لمكتب المنطقة الانتخابيه وقوع مخالفات في عملية الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين القوائم الانتخابية فعليه أن يبين ذلك في تقريره الى لجنه الانتخابات المركزيه موصيا بإعادة الانتخابات في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات ويؤجل الاعلان عن نتائج الانتخابات في هذا المركز وتصدر اللجنة قرارها وبعد ان يستمع مكتب المنطقة الانتخابية الى المرشحين او ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض حيث يتخذ المكتب قراره بشأن كل اعتراض ويقوم بنشر النتائج الانتخابية في منطقته وفي هذه الحالة يحق للمرشحين والقوائم او ممثليهما و وكلائهم ان يطلبوا من لجنه الانتخابات المركزية اعادة النظر في القرارات التي اصدرها مكتب المنطقة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه

وأخيرا : الطعن في قرارات اللجنة الخاصة بالنتائج بعد نشرها في الجريدة الرسمية

يحق للقوائم الانتخابية وللمرشحين ولوكلائهم او ممثليهم الطعن بالقرارات الصادرة عن اللجنه خلال يومين من تاریخ نشر نتائج الانتخابات النهائية لمحكمة الانتخابات وعلى المحكمة أن تفصل بالطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه لها وتبلغ اللجنة المركزية للانتخابات بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.