الاحتلال يُفرج عن المقدسي ناصر أبو خضير

وطن: أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال افرجت عن المقدسي ناصر أبو خضير بعد اعتقاله إدارياً لمدة 3 أشهر.

وأكدت زوجة الأسير، المحررة عبير أبو خضير، بحسب المركز، أنها تلقت اتصالاً من مركز توقيف المسكوبية يفيد بأن زوجها أُفرج عنه، وأنه في طريقه إلى البيت.

ويعد أبو خضير، الذي يعيش في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، من أبرز الشخصيات الوطنية في المدينة، وقد أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 16 عاماً في اعتقالات متفرقة كان آخرها بتاريخ 2020/12/10.