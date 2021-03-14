أول امرأة لعضوية المكتب السياسي.. حماس تعلن أسماء أعضاء المكتب السياسي في القطاع

وطن: أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، أسماء أعضاء مكتبها السياسي الجدد في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان لها، "إنه في إطار استكمال العملية الانتخابية لحركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، فقد عقد مجلس شورى الحركة اليوم الأحد 14/3 اجتماعاً انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى".

وأضافت الحركة، أنه "لأول مرة تنتخب إحدى الأخوات لعضوية المكتب السياسي للحركة بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية".

وبحسب البيان، تأتي قائمة أسماء القيادة الجديدة المنتخبة، كالتالي:

1. يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة

2. خليل الحية نائب رئيس الحركة

3. نزار عوض الله عضواً

4. محمود الزهار عضواً

5. روحي مشتهى عضواً

6. فتحي حماد عضواً

7. سامح السراج عضواً

8. مروان عيسى عضواً

9. صلاح البردويل عضواً

10. جميلة الشنطي عضواً

11. فاطمة شراب (الأخرس) رئيسة الحركة النسائية

12. غازي حمد عضواً

13. إسماعيل برهوم عضواً

14. سهيل الهندي عضواً

15. زكريا أبو معمر عضواً

16. جواد أبو شمالة عضواً

17. كمال أبو عون عضواً

18. عصام الدعاليس عضواً

19. أسامة المزيني رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة.

20. ماهر صبرة مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة