مواطنون يتمكنون من إزالة خط مياه واصل لبؤرة استيطانية في بيت دجن

وطن: تمكن شبان من قرية بيت دجن شرق نابلس، اليوم الأحد، من إزالة خط مياه واصل للبؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون قبل قرابة خمسة أشهر، شرق القرية.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش، بأن الشبان تمكنوا من الوصول للبؤرة الاستيطانية التي يتواجد فيها عدد من المستوطنين وحظيرة للمواشي، وتمكنوا من تدمير خط المياه الواصل للبؤرة.

وأضاف أبو جيش أن قوات الاحتلال وصلت للبؤرة وأطلقت القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع اتجاه الشبان.

وأوضح أن البؤرة الاستيطانية أقامها المستوطنون قبل قرابة خمسة أشهر، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، حيث تشهد القرية مسيرات مناهضة للاستيطان كل يوم جمعة منذ إقامتها.

"وفا"