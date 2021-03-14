"بقجة" مشروع تطلقه الرؤيا الفلسطينية في منطقة كفر عقب

وطن: أطلقت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية مشروع بقجة المنفذ في منطقة كفر عقب، حيث يركز على رعاية الشباب الفلسطيني وتوجيههم إلى مجالات التعليم والتأهيل المهني . ويستهدف هذا المشروع الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 14 الى 16 سنة، لإكسابهم المعارف والمهارات الحياتيه اللازمة لاختيار التخصص والمهنة الملائمة لهم فيما يتناسب مع قدراتهم بالتالي ستنعكس ايجابًا عليهم وعلى المجتمع.

وستعمل بقجة على تحسين التوجه الوظيفي لديهم لمساعدتهم في الدخول إلى سوق العمل. الى جانب إعطاء الفرصة أيضاً للشباب الناشط في منطقة كفر عقب من خلال التدريب على المهارات الحياتية والتوجيه المهني والاكاديمي ليدربوا الطلاب ومساعدتهم لاحقًا في التوجيه والارشاد.

سيستهدف المشروع 450 طالبا وطالبة، 80% منهم إناث، وسيختار الطلاب احدى مسارين في المشروع- مهارات حياتية أو مهنية- لينضم 200 منهم إلى مسار المهارات الحياتية حيث سيتم توزيعهم الى 13 مجموعة ليتلقوا 10 ساعات تدريبية . ثم التوجه إلى إحدى النوادي ضمن هذا المسار والتي ستكون نادي دراما، نادي مناظرات، نادي العاب تفاعلية . و كل نادي منهم سيتلقى 14 ساعة تدريبية.

أما في القسم المهني الذي سيحتوي على 250 طالبا ، سيتم توزيعهم على 16 مجموعة وستكون مجموع الساعات التدريبية لهم 20 ساعة موزعة في التدريب على المهارات الحياتية والمعرفة والمهارات المهنية والاكاديمية.

وأيضًا سيتم تنفيذ 16 زيارة لمراكز التدريب والتعليم المهني والتقني لكل مجموعة من الجموعات ، وسيتم تنفيذ مبادرة مهنيه تقنية و16 مبادرة اجتماعية تقسم على 16 مجموعة. وسيكون هناك 15 مدرب تم اختيارهم لتدريب ال450 طالبا.

من الجدير بالذكر أن مشروع بقجة ممول من جمعية التعاون الألماني GIZ برنامج GmbH، و يستهدف منطقة كفر عقب كونها منطقة تعاني منذ عدة سنوات من سوء التخطيط ، والبنية التحتية العامة غير الملائمة ، وتفشي انعدام القانون، كما وأنه في الآونة الاخيرة تضخم عدد سكان كفر عقب إلى ما يقدر بنحو 120 ألف نسمة لاسباب سياسية واسباب لها علاقة بالحفاظ على الهوية المقدسية، وهنا يصبح دور منظمات المجتمع المدني أكثر أهمية.