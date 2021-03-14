"بقجة" مشروع تطلقه الرؤيا الفلسطينية في منطقة كفر عقب

"بقجة" مشروع تطلقه الرؤيا الفلسطينية في منطقة كفر عقب
وطن: أطلقت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية مشروع بقجة المنفذ في منطقة كفر عقب، حيث يركز على رعاية الشباب الفلسطيني وتوجيههم إلى مجالات التعليم والتأهيل المهني . ويستهدف هذا المشروع الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 14 الى 16 سنة، لإكسابهم المعارف والمهارات الحياتيه اللازمة لاختيار التخصص والمهنة الملائمة لهم فيما يتناسب مع قدراتهم بالتالي ستنعكس ايجابًا عليهم وعلى المجتمع.
وستعمل بقجة على تحسين التوجه الوظيفي لديهم لمساعدتهم في الدخول إلى سوق العمل. الى جانب إعطاء الفرصة أيضاً للشباب الناشط في منطقة كفر عقب من خلال التدريب على المهارات الحياتية والتوجيه المهني والاكاديمي ليدربوا الطلاب ومساعدتهم لاحقًا في التوجيه والارشاد.
سيستهدف المشروع 450 طالبا وطالبة، 80% منهم إناث، وسيختار الطلاب احدى مسارين في المشروع- مهارات حياتية أو مهنية- لينضم 200 منهم إلى مسار المهارات الحياتية حيث سيتم توزيعهم الى 13 مجموعة ليتلقوا 10 ساعات تدريبية . ثم التوجه إلى إحدى النوادي ضمن هذا المسار والتي ستكون نادي دراما، نادي مناظرات، نادي العاب تفاعلية . و كل نادي منهم سيتلقى 14 ساعة تدريبية.
أما في القسم المهني الذي سيحتوي على 250 طالبا ، سيتم توزيعهم على 16 مجموعة وستكون مجموع الساعات التدريبية لهم 20 ساعة موزعة في التدريب على المهارات الحياتية والمعرفة والمهارات المهنية والاكاديمية.
وأيضًا سيتم تنفيذ 16 زيارة لمراكز التدريب والتعليم المهني والتقني لكل مجموعة من الجموعات ، وسيتم تنفيذ مبادرة مهنيه تقنية و16 مبادرة اجتماعية تقسم على 16 مجموعة. وسيكون هناك 15 مدرب تم اختيارهم لتدريب ال450 طالبا.
من الجدير بالذكر أن مشروع بقجة ممول من جمعية التعاون الألماني GIZ برنامج GmbH، و يستهدف منطقة كفر عقب كونها منطقة تعاني منذ عدة سنوات من سوء التخطيط ، والبنية التحتية العامة غير الملائمة ، وتفشي انعدام القانون، كما وأنه في الآونة الاخيرة تضخم عدد سكان كفر عقب إلى ما يقدر بنحو 120 ألف نسمة لاسباب سياسية واسباب لها علاقة بالحفاظ على الهوية المقدسية، وهنا يصبح دور منظمات المجتمع المدني أكثر أهمية.