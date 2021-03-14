الحملة الشعبية لإطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي: العمل لتحرير الأسير سعدات والشيخ الشوبكي وكل الأسرى والأسيرات مسؤولية وواجب على السلطة ومختلف الفصائل

وطن: اعتبرت الحملة الشعبية لإطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي، أن العمل الجاد والدائم لتحرير الأسير أحمد سعدات والشيخ الشوبكي وكل الأسرى والأسيرات، هو مسؤولية وواجب على السلطة ومختلف فصائل المقاومة وخاصة في ظل الفشل المزمن للمجتمع الدولي للإفراج عنهم وإنجاز حريتهم وحرية شعبنا.

جاء ذلك في بيان لها، بمناسبة مرور 16 عاما على اختطاف سعدات والشوبكي ورفاقهم، من سجن أريحا.

ووجهت الحملة التحية لكافة الأسرى والأسيرات، وقالت إن شعبنا على عهد الوفاء لتضحياتهم ونضالهم وصمودهم.

وهذا نص بيان الحملة كما وصل وطن:

16 عاما على اختطاف الأمين أحمد سعدات.. حملة القائد البرغوثي: شعبنا على عهد الوفاء لمناضليه

يدخل اليوم الرفيق المناضل أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، واللواء فؤاد الشوبكي وعدد من رفاقهم وأخوتهم في الأسر عامهم السادس عشر في سجون الاستعمار الصهيوني.

ومع كل يوم جديد يدخل مناضلون أسرى أعواما جديدة في زنازين وسجون الاحتلال. إن العمل الجاد والدائم لتحرير الرفيق القائد سعدات والشيخ الشوبكي وكل الأسرى والأسيرات هو مسؤولية وواجب على السلطة ومختلف فصائل المقاومة وخاصة في ظل الفشل المزمن للمجتمع الدولي للإفراج عنهم وإنجاز حريتهم وحرية شعبنا.

إن الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى، وهي توجه كل التحية لجميع الأسرى فإن الحملة تؤكد لهم أن شعبنا على عهد الوفاء لتضحياتهم ونضالهم وصمودهم، على عهد الشهداء جميعا، عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وشيخ فلسطين أحمد ياسين، والقادة الشقاقي والقاسم وابو علي مصطفى وزلوم وعبيات والكرمي ويحيى عياش وكل شهداء شعبنا، عهد من ناضل وصمد ورفض التراجع والمساومة على الثوابت، عهد الأسرى والأسيرات جميعا، عهد الجرحى والصامدين تحت الحصار في القدس وقطاع غزة، عهد الصامدين في وجه آلة القتل والتهويد والجدار ومصادرة الأرض وهدم البيوت.

نؤكد لأسرانا جميعا أن شعب فلسطين العظيم يقابل الوفاء بالوفاء، والعطاء بمثله، فموعدكم وشعبنا الحرية والعودة والاستقلال طال الزمان أم قصر.