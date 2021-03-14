خلال زيارته لغزة.. مصطفى البرغوثي يلتقي بشخصيات وطنية وممثلي متفرغي 2005 وموظفي التقاعد القسري

وطن: التقى الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بعدد من الشخصيات الوطنية اثناء تواجده بغزة وناقش معهم العديد من القضايا ذات الشأن الفلسطيني بما في ذلك مجريات الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة و استمع للعديد من اقتراحاتهم وآرائهم وكيفية توفير الضمانات اللازمة لازالة اية عوائق لاجرائها بمواعيدها المحددة .

و أكد د. البرغوثي عن أن حركة المبادرة الوطنية تخوض الانتخابات بهدف إحداث تغيير حقيقي لمجمل الوضع القائم وبما يكفل معالجة كافة القضايا و الافرازات الناجمة عن الانقسام و غياب الرؤية السياسية و الوطنية الموحدة.

وفي سياق آخر زار البرغوثي مع وفد من المبادرة الوطنية خيمة اعتصام متفرغي 2005 والمتقاعدين عسكريا بالتقاعد القسري المقامة على أرض السرايا بغزة.

و استمع د. البرغوثي لمطالبهم متلمسا همومهم الناجمة عن الضرر الذي لحق برواتبهم و عدم اعطائهم استحقاقاتهم المطلوبة.

و أكد على أهمية تطبيق القانون بعدالة ودون تمييز بين الضفة والقطاع وعلى حق الجميع في الحصول على حقوقهم.