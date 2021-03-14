الاحتلال يهدم ما تبقى لعائلة عليان في القدس

وطن: هدمت جرافات بلدية الاحتلال، الأحد، البوابة الرئيسية في أرض المقدسي علي عليان بقرية العيسوية في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن العائلة تفاجأت بقوات الاحتلال تحاصر الأرض، وتشرع بهدم البوابة الرئيسية التي تبقت من المنازل التي هدمتها جرافات الاحتلال قبل نحو شهر.

وأضافوا أن آليات بلدية الاحتلال أزالت بوابة حديدية وألواح زينكو من الأرض، قبل ترك المكان.

وكانت جرافات بلدية الاحتلال هدمت بناية سكنية للمقدسي علي عليان الشهر الماضي، مكونة من 4 منازل وشردت نحو 20 فردا، بعد أن رفضت محكمة الاحتلال العليا الاستئناف الذي تقدمت فيه العائلة.

(صفا)