بحرية الاحتلال تفتح نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

وطن: أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص صوب مراكب الصيادين، وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر مدينة غزة ومدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص وفتحوا خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد.

وأضاف أن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر خان يونس، كما فتحت خراطيم المياه تجاهها، وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للخروج من البحر.