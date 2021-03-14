"التعليم العالي" تعلن نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية 2020-2021

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية للعام الأكاديمي 2020- 2021، بنسبة نجاح بلغت 80.27%.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة معرفة نتيجة الامتحان من خلال الرابط http://www.mohe.pna.ps/Alshamil أو من خلال التواصل مع كلياتهم.

وبينت أن 2479 طالباً وطالبة تقدموا للدورة الحالية من الامتحان، موزعين على تخصصات نوعية مختلفة (تكنولوجية، وهندسية، وتطبيقية، ومهن طبية مساندة، وغيرها).

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان عقد هذا العام ضمن بروتوكولات وإجراءات صحية مشددة لضمان سلامة الطلبة و العاملين في الامتحان.