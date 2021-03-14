هل باع الفلسطيني أرضه؟

كتب عيسى فريد مصلح : لم يتوقّف المطبّعون الجُدد عن النّعيق واتّهام الفلسطيني بأنّه باع أرضه وقبض ثمنها مالا، ذاك منذ موجة التّطبيع الحديثة التي تقودها تيــّارات مُتنفذةٌ داخل دهاليز بعض الأنظمة العربيّة. وهذا بالمناسبة شعارٌ تضليليٌّ تعتمده الرّواية الصهيونيـّــة من اجل مسخ الفلسطيني وإظهاره بمظهر الوضيع الذي تجرّد من أيِّ قيمة أخلاقية وباع وطنه بثمنٍ بخس، وقبض ثمنَ خيانته، ثم أفاق بَعد ذلك، وندِم ندماً جارفاً على ما اقترف، وعاد مطالباً في استرجاع أرضه وردِّ المال لأصحابه.

إنّ شخصيّة الفلسطيني في الرّواية الصهيونيـّــة تتقاطع إلى حدٍ كبير مع شخصيّة يهوذا الإسخريوطي في كتاب العهد الجديد في المسيحيـّة. فيهوذا ابن سمعان الإسخريوطي – القريوتي الفلسطيني، أحد تلاميذ المسيح الاثني عشر، هو من خان ابن الإنسان وسلّمه بقُبلةٍ لليهود مقابل ثلاثين من الفضّة. ثم عاد بعد ذلك وندِم على فعلته، وراح فردَّ المال لليهود وأقدم على قتل نفسه لشدّة ندمه حسب الرّواية الانجيليّة.

نلاحظ في القصّتين الآنفتين أنّ العامل الثّابت في الرّوايتين هو اليهود، أمـّا المتغيِّر فهو شخصيّة الخائن، وبالصّدفة غير المحضة يتّفق في القصّتين أن يكون صاحب المال الّذي يهوى شراء الذّمم يهوديـّاً، والخائن فلسطينيّا. وما العجب في ذلك؟!

لكن دعونا نقف هنا قليلاً لنسأل: هل قام الفلسطينيُّ فعلاً بفعل الخيانة هذا؟ هل فعلاً كان الفلسطينيُّ خائناً، ام ساذجاً، ام مُفترى عليه؟ أمّــا عن القصّة الأولى، فلا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلّا باستحضار وتحليل ما كانت عليه الحالة الفلسطينيّة آنذاك، حين اتُهم الفلسطينيُّ ببيع أرضه.

لا مجال للشّك بأن الجريمة التي ارتكبها العالم من خلال اليهود بحقّ الشعب الفلسطينيِّ عام 1948 لهي من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحقّ الإنسانيّـة منذ فجر التــّاريخ. وما يزيدها قباحة أنّ تداعياتها تتفاقم بتقادم العهد. خلافاً للجرائم العادية والتي يزول أثرها بمرور الزمن. إن نكبة فلسطين تسبّبت بتشريد وتقطيع أوصال ما يربو على 800 ألف فلسطيني أصبحوا الآن خمسة ملايين نسمة ويزيد، يعاني غالبيتهم من ظروف حياتيـّة بائسة في مخيّمات بدائيـّة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة. وبالرّغم من فداحة الكارثة الّتي حلّت على الفلسطينيّين عام 1948، إلا أن نكبتهم كانت قد بدأت قبل ذلك بنحو 90 سنة.

إن نكبة الفلسطينيّين بدأت عملياً عام 1858 تحديداً، حين قامت الدولة العثمانية بسنّ قانون تسجيل الأراضي (الطابو) والذي يعطي مهلة 6 أشهر لتسجيل ملكيّـة الأراضي لأصحابها في دائرة الطابو، فإذا لم تُسجَّل خلال هذه المدّة يكون للحكومة الحق في طرحها في المزاد العلني ونزع ملكيـّتها من أصحابها الأصليّين. لكن بالطّبع الفلاح الفلسطيني البسيط- والذي كان يُثقل كاهله بأصناف متعدّدة من الضّرائب مثل ضريبة العشر (10% من المحصول)، وضريبة (الويركو) وهي ضريبة مفروضة على الأراضي والمسقوفات، وضريبة الطّرق المعروفة ب(الدربيّة)، وضريبة المواشي والأغنام، والضريبة العسكرية وغيرها- كان يخشى هذا الإجراء – أي تسجيل أرضه – ولم يقتنع بوجوب حصوله على صكِّ ملكيّة للأرض التي لم ينكفّ عن زراعتها وأجداده من قبله منذ عشرات السنين. ونظراً لانعدام ثقته بالحكومة المسؤولة عن رداءة معيشته، اعتقد الفلّاح الفلسطينيّ أن هذا الإجراء ما هو إلا خدعة تسعى من خلالها الحكومة الى تحقيق غايات أخرى. يذكر المؤرّخ الفلسطيني زهير الفاهوم في كتابه (فلسطين ضحية وجلادون) قصة عن الشّيخ يوسف جّرار (شيخ اّل جرّار) عندما جاءه مأمور الطابو ليطلب منه تسجيل أراضي قرية صانور قضاء جنين، فما كان من هذا الشّيخ الجليل إلّا واستلَّ سيفه وقال "هذا السّيف هو طابو آل جرّار". ذلك وأسبابٌ أخرى لها علاقة بتعوّد الفلاّحين على نظام المشاع والملكيّة الجماعيّة لأرض القرية، فضلاً عن إفلاسهم وعجزهم عن تأمين رسوم التسجيل، أحجم كثيرٌ من الفلاّحين الفلسطينيّين عن تسجيل أراضيهم لدى الطابو. أما بعضهم فقام بالتّهرب من تسجيل أراضيهم بأسمائهم ولجأوا الى إيقافها لبعض المؤسّسات الدّينية، لأنّ أراضي الأوقاف آنذاك كانت معفاة من الضّرائب الحكوميّة. وعمد آخرون على تسجيل أراضيهم بأسماء الأُسر صاحبة الجاه والثّراء والنّفوذ إلى أجل مسمّى لتبقى أمانة في أعناقهم، يعيدونها لأصحابها في الوقت المناسب. الأمر الذي لم يحصل قط، بل حتّى قبل أن يجفّ المداد عن وثائق الملكيّة الجديدة، تصرّف المالكون الجدد وكأنهم أصحاب الأرض ولهم الحق بالتّصرف المطلق فيها. أما جميع الأراضي غير المسجّلة الأُخرى، فكانت تطرح تباعاً في مزادات علنيّة تُبتاع من قِبل المرابين والصّيارفة وسماسرة العقارات وغيرهم بأسعار بخسة تراوحت ما بين 5-25 قرشاً للدونم الواحد. أما تلك التي تبور 3 سنوات فأكثر، يتم مصادرتها بموجب قانون عام 1860، وتصبح ملكاً للدولة يحقّ لها التّصرف بها كما تشاء. وقد فقد فلّاحون آخرون أراضيهم نتيجة لتراكم الدّيون عليهم وعدم تمكنهم من سدادها.

تلاحقت كلُّ تلك الأحداث لتؤدّي إلى ظهور شريحة من الملّاكين الكبار الجدد، وتألفت من: السّلطان عبد الحميد شخصيّاً، عائلات عربيّة فلسطينيّة، عائلات عربيّة غير فلسطينيّة، وملّاكون أجانب من الذين استفادوا من قانون عام 1860 والذي يسمح بتملّك الأجانب لأراضٍ فلسطينيّة، في الوقت التي تعاظمت فيه مديونيّــة الدّولة العثمانية. حينها استغلت الدول الأوروبية تعاظم مديونية الدولة العثمانيّـة وهرعت تبتاع منها مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينيّة وتبعث رعاياها إلى فلسطين وتشرع ببناء المستوطنات عليها. إضافة إلى قدوم "الهيكليون الجدد" الألمان الذين ابتاعوا الأراضي وأقاموا عليها 3 أحياء ألمانيّة تابعة للمدن إضافة الى 3 مستوطنات زراعيّة. وعائلة بيرغهام الألمانيــّة اليهوديــّــة التي قامت بابتياع أراضٍ من قرية أبو شوشة قضاء الرملة والتي قُدّرت مساحتها ب 500 فدّان بمبلغ 40 ألف قرش من الدّولة العثمانيــّة بعد أن عرضتها في المزاد العلني نتيجة لعجز الأهالي عن دفع الضرائب.

ومع ظهور الحركة الصهيونيـّــة ذات الشهيّة المنفتحة لاستلاب الأرض الفلسطينيّة، سارعت بتقديم عروض مالية سخية ومريبة لابتياع الأراضي الفلسطينيّة من الملّاك العرب والمحليّين، الذين لم يدركوا حينها المكيدة التي تُدبَّر لهم من اليهود المساكين المطرودين من كل مكان، والذين لا وطن لهم. فابتاعت من عائلة سرسق اللبنانية مساحات شاسعة من أرض مرج ابن عامر، ثم من عائلة التويني أراض من مرج عكا. أما من سليم العمري واخوانه من سوريا، فقد ابتاعت الحركة الصهيونيـّــة مناطق كبيرة من الأراضي في طبريا والجليل الشّرقي. إضافة إلى ابتياعها مساحات شاسعة أخرى من عائلات القبـّاني وقصّار وبسترس وخوري في الخضيرة ويافا والحوارث وعكا وسهل الحولة والجليل الأعلى. وبذلك، تكون الحركة الصهيونيـّــة قد نجحت بامتلاك أكثر من 400 ألف دونم من الأراضي الفلسطينيّة في الجليل الأعلى والأسفل والخضيرة والقدس. كانت هذه الصفقات تتم بدفع الدّيون المترتبة على الفلّاحين الفلسطينيّين ويتم فوراً طردهم من الأرض. حيث يقول أحد نشطاء الحركة الصهيونيـّــة (يتسحاق افشتاين): "وعدنا نشتري قطعة أرض، ونبعد عنها مزارعيها، لا يزال حتى اليوم يرنّ في أذني نحيب النساء الفلسطينيّات اللواتي أُجبرن مع عائلاتهن على الرحيل من قرية الجاعونة، التي بنينا مكانها مستوطنة (روش بينا)".

تنبّه الفلّاح الفلسطيني إلى طموحات المشروع الصهيوني في الإجلاء الفلسطيني والإحلال اليهودي، بحيث حدثت أولى هبّات الفلاحين الغاضبة عام 1886 على مستوطني مستوطنة (بيتاح تكفا) الصهيونيـّــة. وبدأت منذ ذاك العام الصّدامات المتتابعة بين اهل البلاد والغزاة المغتصِبين الذي تفوّقوا في العدّة والعتاد على الفلّاحين البسطاء. تم اقتلاع العديد من سكان القرى الفلسطينيّة وتدميرها بالكامل، وأخرى تم الاستيلاء عليها وتسليمها لليهود ليسكنوها، بالرّغم من المقاومة الشّديدة التي أظهرها هؤلاء البسطاء. ويذكر من هذه القرى قرية المطلّة الدرزية لصالح المستوطَنة اليهودية التي تحمل ذات الاسم. وغيرها الكثير. حيث شكل اهل الأرض الأصليّين من الفلسطينيّين في ذلك الوقت فقط ما نسبته 95% من إجمالي السكان! لحق ذلك هجرات يهوديّة متتالية أخلّت بالتركيبة الديمغرافية الأصيلة للمجتمع الفلسطيني. كل هذا حصل قبل عام 1916. وصولاً الى عام النكبة وما سبقه وتلاه من جرائم متتابعة بحق الانسان الفلسطيني وهويّــته وإرثه الحضاري على مرأى ومسمع من العالم كله.

اذن، هكذا خسر الفلسطيني أرضه قديما، بعضها بسبب سذاجته، وبعضها الآخر بالمكر والخديعة والاقتلاع. كما ولا يزال الفلسطيني لغاية الآن يخسر جزءاً آخراً من أرضه كل يوم بالسرقة والترهيب والتدمير والقتل. فهل حقّاً كان الفلسطيني خائناً؟ أم ساذجاً؟ ام مفترى عليه؟

في القصّة الثانية نرى أن يهوذا الاسخريوطي وسمعان الغيور هما التلميذان الوحيدان للمسيح من بين الاثني عشر تلميذاً الذين يعود أصلهما إلى الغيورين أبناء الزيلوت وهي طائفة يهوديـّة عرفت بتعصّبها ومقاومتها للاحتلال الرّوماني وطالبت بتحرير أرض فلسطين من التبعيـّة الرّومانية. أما باقي التلاميذ فيعود أصلهم إلى الجليل. وسادت المجتمع اليهودي آنذاك -كما اليوم- الطبقيّة والعنصريّة بين فئاته ومكوّناته. فكان الغيورون على عداء دائم مع الأحزاب اليهوديّة الثّلاثة الأخرى وهي الفريسيّون، الصدوقيّون، والهيروديّون. فهل لهذا علاقة بأن يتم اتهام يهوذا بخيانة المسيح دوناً عن تلاميذه الاخرين؟

جاء في إِنجيل يهوذا المنحول -لا تعترف به الكنيسة المسيحيّة- والذي تم اكتشافه في منطقة المنيا بمصر على مخطوطة تعود لبداية القرن الثالث الميلادي، جاء فيه "أن المسيح اطلع يهوذا على أسرار الكون منذ نشأته، وأنه الأفضل بين التلاميذ". حيث يزعم الانجيل المنحول بأن التلاميذ كلّهم على باطل فقد كفروا بالإله الحقيقي الّا يهوذا الإسخريوطي. وفي روايات أخرى، ذُكر ان يهوذا لم يخن المسيح بقصد الخيانة، إنما هو نفّذ ما طلبه منه الناصري لكي يتعجّل عمله ويدفعه الى اظهار قوته المعجزة بدعوة من السماء ليتمّم رسالته. فهل كان يهوذا فعلاً خائناً، ام ساذجاً، ام مفترى عليه؟

تبقى الإجابة على هذا السؤال برسم البحث، نظراً لبعد الفترة التي عاش فيها المسيح عنّا زمناً وثقافة. كما ويبقى المنهج الاركيولوجي هو بوصلة العلم في إثبات أي سرديّة تاريخيّة أو دحضها.

* باحث فلسطيني