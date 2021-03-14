وفاة و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الأحد عن تسجيل حالة وفاة و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موجزها تقريرها اليومي، إنها أجرت 2271 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنه الإصابات الجديدة ليصل إجمالي تراكمي للمصابين 57150.

وأشارت إلى تعافي 100 حالة جديدة من مصابي كورونا، لينخفض إجمالي الحالات النشطة 2064 حالة، فيما إجمالي المتعافين 54520 حالة.

وبينت الصحة أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 566 حالة وفاة، بينما الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة، فيما الحالات الخطيرة والحرجة فبلغت 48".