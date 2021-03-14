"ضبابية" تحيط بمشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية .. كيف سيشاركون في التصويت، سؤال بلا جواب؟

وطن: حتى اللحظة، يحيط الغموض بمشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية المقبلة على صعيد الانتخابات، وتحديدا في مسألة المشاركة في التصويت، في ظل عدم معرفة كيف ستتم وأين وكيف؟

وعلى الرغم من ان الموقف السياسي الفلسطيني سواء مواقف الرئاسة او الحكومة او منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، أجمعت على ضرورة مشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وان لا انتخابات دون القدس، لكن حتى الان لا احد يعلم ما هي الطريقة التي ستتم بها تلك المشاركة خاصة عملية الاقتراع.

وقال مدير عام وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية معتصم تيم في تصريحات تلفزيونية يوم أمس السبت، إن المقدسيين يشاركون في الانتخابات من داخل مدينتهم ترشحا وانتخابا، رغم كل إجراءات الاحتلال الهادفة لمنعهم من التصويت مع شعبهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

ولم يوضح تيم كيفية ضمان المشاركة، حيث طالب الفصائل بابتداع طرقاً لإجراء الانتخابات بالقدس وفق الرؤية الوطنية الفلسطينية وليس كما يريد الاحتلال.

حتى اللحظة لا يوجد اي تصور لدى لجنة الانتخابات الفلسطينية حول كيفية إجراء الانتخابات في القدس، إذ قال الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله لوطن ان "اللجنة لم تتسلم حتى هذه اللحظة اي رد من الحكومة الفلسطينية بخصوص موضوع القدس".

واضاف طعم الله "نحن لا نتواصل مع الاسرائيليين، وحتى الآن لم نتلقى اي رد من الحكومة الفلسطينية حول كيفية إجراء الانتخابات في القدس".

ولفت طعم الله انه لا يوجد اشكالية في مسألة الترشح، فكل مواطن مقدسي يحمل هوية مقدسية اعتبرناه مسجل ويحق له الترشح، لكن مسألة كيفية التصويت ليست واضحة كيف ستكون .

ومن المقرر ان تفتح لجنة الانتخابات يوم السبت المقبل 20 آذار/مارس مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية، والتي تستمر حتى نهاية اذار، حيث ستستقبل اللجنة القوائم الراغبة بالمنافسة في الانتخابات التشريعية في الوقت الذي تشهد الأراضي الفلسطينية اغلاقا شاملا فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وحول تأثير الإغلاق الشامل على مرحلة الترشح، قال طعم الله ان لجنة الانتخابات المركزية تعمل في مقرها الرئيسي في رام الله ومقرها الفرعي في غزة كالمعتاد يوميا.

ولفت طعم الله ان اللجنة ستكون على رأس عملها يوم السبت المقبل اي مع فتح باب الترشح، وبالتالي فان اجراءات الحكومة المتعلقة بالإغلاق سيتم بحثها مع الحكومة لاحقا .

وتُجرى الانتخابات في القدس، وفق الاتفاقيّات الموقعة بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال، إذ تضمّنت المادّة السادسة من الملحق الثاني من الاتفاقيّة الفلسطينيّة الإسرائيليّة المرحليّة في 28/9/1995 ترتيبات إجراء الانتخابات في القدس الشرقيّة، والتي حدّدت أنّ الاقتراع في القدس يكون في مكاتب البريد التابعة لسلطات الاحتلال.