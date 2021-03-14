قوات القمع تقتحم قسم (1) في سجن "ريمون" وتجري عمليات تفتيش واسعة

وطن: قال نادي الأسير اليوم الأحد، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال "المتسادة" اقتحمت قسم (1) في سجن "ريمون"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وأوضح نادي الأسير، أن القوات نقلت جميع الأسرى القابعين في القسم، وعددهم قرابة الـ(90) أسيرًا، إلى قسم (4) داخل السّجن.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة للتّنكيل بالأسرى، ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، وزعزعة أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

يذكر أن عمليات الاقتحام تصاعدت، منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، وخلالها نفّذت قوات القمع، اقتحامات كانت الأعنف منذ ما يزيد عن عشر سنوات، أُصيب خلالها العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة.