مصرع شاب بجريمة عنف في مدينة "الطيرة" بالداخل المحتل

وطن: أعلن مساء السبت، عن مقتل الشاب محمد قاسم (27 عاما)، من مدينة الطيرة بالداخل المحتل عام 48، إثر جريمة إطلاق نار

وأصيب الشاب بجراح خطيرة، نقل على إثرها إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، قبل أن يفشل الأطباء في إنقاذ حياته، وأعلنوا عن موته.

بينما أعلنت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة.

وتأتي جريمة إطلاق النار بعد أقل من أسبوع على جريمة قتل الطفل محمّد عبد الرازق عدس، في جلجولية المجاورة. وأثارت جريمة القتل غضبًا واسعًا في البلدات الفلسطينية بالداخل، وخروج مظاهرات في عدد منها.

ويرتفع بهذا عدد ضحايا جرائم العنف بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الحالي إلى 17، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال مع ظاهرة انتشار السلاح والمافيات المنظمة.