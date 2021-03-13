أزمة مستشفى السلط.. تكليف وزير الداخلية بإدارة الصحة

وطن: أمر الملك الأردني عبد الله الثاني، بتكليف وزير الداخلية مازن الفراية، بإدارة وزارة الصحة، اعتباراً من اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الإرادة الملكية قررت إقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة من منصبه، اعتباراً من اليوم السبت، وتكليف مازن عبدالله هلال الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة.

ومن جانبه، أمر النائب العام الأردني القاضي حسن العبداللات، بتوقيف مدير مستشفى السلط، و 3 من مساعديه، ومسؤول التزويد بالمستشفى لمدة أسبوع على خلفية حادث نقص الأكسجين.

وكان الملك عبد الله الثاني زار مستشفى السلط الحكومي عد حادث انقطاع الأكسجين ووفاة 6 مواطنين وأمر مديرها بالاستقالة، وأصدر أمراً بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات.

وحول تفاصيل الحادث قال عبيدات، في تصريحات مع التلفزيون الأردني، إنه "في صباح اليوم السبت، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين في المستشفى الذي لديه خزانين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات".