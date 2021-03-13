دور المرشد التربوي الفلسطيني بين الحاضر والمستقبل

كتبت دالية ابراهيم أبو هلال - طالبة ماجستير ارشاد نفسي وتربوي:

يلعب المرشد التربوي الفعال دوراً رئيساً في مساعدة الطلبة على تحقيق اتزانهم النفسي والاجتماعي، وفي الواقع إن المدارس سواء كانت حكومية ، أو خاصة ، هي بحاجة للإرشاد التربوي فهو يعنى بنمو الفرد ، وبشخصيته من كل جوانبها جسمياً، وعقلياً، واجتماعياً، ومهنيا ً. فالتربية الحديثة تتضمن التوجيه والإرشاد النفسي كجزء لا يتجزأ منها.

إن العلاقة بين الإرشاد والتربية ، هي علاقة تكامل فعملية الإرشاد التربوي جزء لا يتجزأ مـن العمليـة التربوية وقد أكد فون (Vaughar ) بأنه لا يمكن التفكير في التربية بدون الإرشاد ، وأنالعلاقة بينهما متبادلة ، حيث أن كلا العمليتين التعليم والتعلم تؤثرنا في تعديل السلوك، حيث إن الهدف العام المتوخى من تعديل السلوك، هو التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين وتطـوير أداء الإنسـان، ليكون أكثر قدرة على التوافق والتكيف مع تحديات الحياة وصعوباتها.

حيث تم اجراء مقابلة مع عينة من خمسة أطراف تربوية وهم ( معلمتان ،ومديرة، ومرشدتين ) إذ تم طرح مجموعة من الأسئلةلفحص أهمية وفعالية دور المرشد في المدارس الفلسطينية ،وبيان واقع الإرشاد التربوي في المدارس الفلسطينية.

وبيّنت الأطراف التربوية قناعتها وايمانها بأهمية الإرشاد التربوي والدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه المرشد التربوي كونه عنصراًأساسياً ومكملاً للعمل التربوي متعاوناً في ذلك مع المدير ،والمعلم، وأولياء الأمور، والمجتمع ، والمؤسسات الشريكة، والأصل أن تتكامل هذه الأدوار بما يخدم في النهاية مصلحة الطالب ككل.

كما أكدت هذه الأطراف على أهمية عمل المرشد التربوي في المدارس الفلسطينية ، وتعزيز كفايات المرشد المهنية والعلمية والادراكية لمساعدة الطالب على رسم الخطط الدراسية والحياتية التي تتلاءم مع قدراته وأهدافه وميوله ويقع على عاتق المرشد التربوي تشخيص ومعالجة المشكلات التي تواجه الطالب في الحياة كي يحقق التوافق والصحة النفسية، وان يكتشف المرشد التربوي إمكانياته العلمية والتربوية والاجتماعية ويحاول استثمارهابصورة أفضل لتطوير وتعديل سلوكه الدراسي والاجتماعي والاخلاقي ومساعدته في حل المشكلات التي تعترضه أثناء الدراسة والاستمرار فيها وتحقيق النجاح والتفوق .

ومن التحديات والمعيقات التي تحول دون تحقيق الإرشاد التربوي لأهدافه: عدم تعاون بعض أطراف العملية التربوية مع المرشد التربوي في تسهيل مهام عمله ، وتكليفه بأعمال لا تتناسب مع طبيعة عمله، بالإضافة لعدم توفر غرف خاصة لإجراء المقابلات الفردية مع الطلبة الذي يحتاجون جلسات ارشاد فردي،وعمل المرشد في مدرستين منفصلتين يشكل عبئا على المرشدين التربويين ويحد من تنوع أنشطتهم لتقديم خدماتهم الإرشادية بشكلٍ أفضل وبمستوي متميز ،وعدم تعاون بعض أولياء الأمور والمعلمين أحيانا مع المرشد التربوي ،وكثرة الأعمال الكتابية يستهلك الكثير من الوقت والجهد في العمل الكتابي ، وعدم توفير الحاسب الآلي والإنترنت في جميع المكاتب الإرشادية للاطلاع على آخر المستجدات في الإرشاد التربوي وسهولة استخراج البيانات الخاصة بالطلبة، وغياب التقييم المهني الواضح لأداء المرشدين، وعدد الطلبة الكبير،والاحتراق الوظيفي وغياب نظام الحوافز والتقدير المناسب، وتفاوت الخبرات بين المرشدين وفي تفاعل هذه العوامل مجتمعة في ممارسة المرشد التربوي لمهماته.

إن هناك حلقة مفقودة في فهم دور المرشد الفاعل في المدارس، وكثير من المديرين والمعلمين يشركون المرشد التربوي في المراقبة على الامتحانات أو في المناوبات واشغال الفراغ وكأن دوره تكميلي، وهذا ينافي واجبات وأخلاقيات المهنة وعمل المرشد الفعال. وعبرت إحدى المرشدات التربويات بأن هناك أحيانا مهام يكلفها بهاالمديرإشغال حصة صفية ، وهنا نؤكد على أهمية شخصية المرشد في ترسيخدوره المهني وحضوره الفاعل على قاعدة أخلاقيات المهنة والأدوار والواجبات المناطة به ،حتى لا نخلط بين العملية الارشادية والعملية التدريسية.

إن أكثر المشكلات السلوكية والانفعالية التي تحتاج لتدخل المرشد التربوي بشكل ملح هي : المشاكل النفسية والسلوكية والاجتماعية التي خلفتها أزمة كورونا على الطلبة تمثلت، بالقلق والعصبية والملل والاكتئاب والانطوائية والعزلة. وتهيئة الطلبة الجدد ،والمشاكل الاسرية من طلاق أو فقدان أحد الوالدين، والمراهقة والبلوغ ،والزواج المبكر ، ومتابعة الطلبة الجدد وقضايا التسرب والغياب المتكرر للطالب والقضايا الساخنة من التحرش والاعتداء ، وما ظهر حديثاً من مشكلات كظاهرة التنمر الالكتروني .

وأكدت إحدى مديرات المدارسعلى أهمية تكثيف حصص الإرشاد التربوي من أجل مساندة ودعم وتنمية قدرات الطلبة، وتلافي الوقوع في المشكلات ومعالجتها فور حصولها(الجانب الوقائي والإنمائي ). مطالبة بتفعيل أدوار المرشدين خلال عملية التعلم عن بعد بشكل أكبر .

أكدت الاطراف التربوية على أهمية مواكبة المرشد للمستجدات وتطوير كفاءاته المهنية والعلمية والمعرفية والشخصية حيث تتفاوت من مرشد الى مرشد وتحدثت الاطراف التربوية عن أهم الكفايات والمهارات التي يحتاجها المرشد كالتالي :

أولاً: الكفايات المعرفية: وهي تتمثل في:

١. الإعداد العلمي.

٢. التدريب أثناء الخدمة

٣. التنمية المهنية الذاتية

ثانياً: الكفايات المهنية: وتظهر من خلال الآتي:

١. الكفاية في إعداد برنامج إرشادي

٢. الكفاية في تحقيق أهداف برنامج التوجيه والإرشاد

٣. الكفاية في إدارة الجلسة الإرشادية

٤. الكفاية في بناء الثقة بين المرشد والمسترشد

٥. الكفاية في اتخاذ القرارات السليمة

٦. الكفاية في تفهم السلوك الاجتماعي

ثالثا: الكفايات الشخصية:

- حسن المظهر العام للمرشد.

- التسامح والمرونة في العمل.

‌- التعاون .

- الاتزان والنضج الانفعالي.

- الأصالة .

- الوعي بالذات.

- الأمانة.

وفي النهاية يمكن تقديم بعض المقترحات التي قد تؤدي إلى تطوير وتحسينمقترحات لتطوير كفايات ودور المرشد التربوي في مدارسنا ؛توفير البيئة المهنية المناسبة لعمل المرشدين التربويين وتطوير أدائهم، الاستمرار في تكثيف الدورات التخصصية وورش العمل لتنمية مهارات وكفاءة المرشدين التربويين ، وتعزيز توعية المرشدين بالبرامج والمستجدات الحديثة للإرشاد .وتشجيع المرشدين على البحث العلمي لمواكبة الاحتياجات.

حيث إن حاجة الإرشاد التربوي تتمثل في فهم و مساعدة الطلبة على رسم الخطط التربويـة التـي تتلائم مع قدرات الطلبة وميولهم وأهدافهم، وتحقيق الهدف الخاص بالإرشاد التربـوي (تحقيـق النجاح تربوياً) وذلك من خلال معرفة الطلبة وفهم سلوكهم ومساعدتهم في الاختيـار السـليم لنوع الدراسة، ومناهجها، وحل ما يعترضه من ضغوطات، ومشـكلات، وأيضاً التطلع المستقبلي والتخطيط للمستقبل التربوي أو المهني في ضوء دراسـته للماضـي والحاضـر التربوي.

ما أحوجنا زملائي المرشدين لتبادل الخبرات وزيادة خبراتنا العملية والتعليمية بالدراسة والتدريب.ويجب أن لا نخجل من أن نقول أننا لا نعلم بل سنسعى للتعلم.

ندعم أنفسنا البعض لتكاثف العمل الارشادي في مدارسنا الفلسطينية بعد أن دقت جائحة كورونا ناقوس الخطر وأثرت سلبا على نفوسنا ونفوس الطلبة والمعلمين والمجتمع ككل خاصة مع عملية التعلم عن بعد. و نؤكد علىأهمية تفعيل دورنا الإرشادي في المدارس بما يخدم ويساعد الطلبة والمعلمين والأهالي على العودة الى التعليم الوجاهي بصحة نفسية سليمة .

وأختم بعبارتي الخاصة ( بالإرشاد التربوي نرتقي وعلى المحبة دوماً َنلتقي ) أملاً أن تزدهر مهنة الإرشاد التربوي في فلسطين .