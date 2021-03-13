عائلة الضميري تروي لـوطن حيثيات الاعتداء على ابنها " سعد "، وتطالب بمحاسبة المتورطين في الاعتداء

عائلة الضميري لـوطن: المعتدون هاربون وأحدهم يعالج في مستوطنة "بسجوت"

عائلة الضميري لـوطن: ما حدث اعتداء على ابننا سعد من قبل اشخاص من عائلة "مطرية " وليس شجار كما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي

وطن: روت صمود الضميري لـوطن، حادثة الاعتداء على شقيقها سعد ومرافق والدها عدنان الضميري الناطق السابق باسم الأجهزة الأمنية، قائلة إن نحو 10 اشخاص من عائلة مطرية قاموا أمس، باعتراض شقيقي سعد ومرافق والدي على باب ارض استأجرها زوجي من الأوقاف في جبل الطويل "قرب مستوطنة بسجوت" شرق مدينة البيرة لغاية الاستصلاح وعمل مشروع بيئي، فقاموا بالاعتداء عليه بآلات حادة أدت لكسر في الجمجمة ونزيف، وصادروا السلاح الحكومي الذي كان بحوزته كونه ضابط في جهاز المخابرات العامة، والسلاح الذي بحوزة المرافق، وفق قولها.

وبينت صمود أن وضع شقيقها الصحي مستقر بعدما تعرض لكسر بالجمجمة ونزيف، جراء الاعتداء عليه بآلة حادة من الخلف.

وأكدت أنه لم يتم إلقاء القبض على المعتدين حتى الآن، وأنها لا تشعر بجدية من قبل الأجهزة الأمنية في ملاحقة المعتدين على الرغم من أن شقيقها ضابط في جهاز المخابرات. مطالبة بتطبيق القانون ومحاسبة المعتدين.

وقالت إن أحد المعتدين أصيب خلال إطلاق نار وقع بين المعتدين، وليس خلال اشتباك مع شقيقها او مرافق والدها، لأنهم قاموا بمصادرة سلاحيهما قبل الاعتداء عليهما، وتم تهريبه من المستشفى ويعالج حاليا في مستشفى مستوطنة "بسجوت"، وفق قولها.

وحول ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الحادث كان عبارة عن شجار بين سعد الضميري وأخرين من عائلة مطرية، نفت صمود أن ما حدث شجار، مؤكدة أن ما حدث هو اعتداء على شقيقها لمنعه ومنع أي أحد من دخول المنطقة. مضيفة: كان هناك حرف للرواية حول الحادثة بوصفها شجار وليس اعتداء على شقيقي.

وحول ملكية الأرض، بيّنت صمود أن زوجها قام باستئجار الأرض قبل عامين ونصف من الأوقاف، بهدف استصلاحها، وهي غير مملوكة لعائلة مطرية، ولم نكن نعلم أنه يوجد عصابات في المنطقة، وأشخاص من أصحاب السوابق ومتهمون بقضايا قتل سابقة.

وأوضحت: نعاني منذ عامين من تخريب للسياج وتكسير للأشجار في الأرض، وقد أخبرنا الجميع أن المعتدين على الأرض من عائلة مطرية.

وكتب اللواء عدنان الضميري، أمس على صفحته في "فيسبوك"، قائلا: ابني سعد ضابط ملازم اول في جهاز المخابرات العامة، والمعتدين عليه بهدف القتل هم أصحاب سوابق معروفين لدينا ولدى الأجهزة الأمنية".

وأضاف الضميري: يبدو انهم ومن ورائهم يسعون لتدفيعي ثمن محاربتهم في الإعلام. هم قتلوا عسكري من الامن الفلسطيني بإطلاق نار.. واتهموا بقتل شخص آخر ولكنهم طلقاء يحتمون بمستوطنة بسجوت وجبل الطويل، اللهم زد في صبرنا والطف بابني سعد وشافه فهو بين يديك".

واعتبر الضميري أن "الانتقام من ضباط الشرطة والامن اصبح سهل مما سيترتب عليه استيفاء الحقوق باليد وفوضى.. حزين ان يصل التفكير الى هذا الحد".

وفي منشور أخر، قال اللواء الضميري: بعض المواقع التي نشرت حول الاعتداء في محاولة القتل من مجموعة معروفة لدى الامن بسوابق جنائية أشارت الى شجار.

وأضاف: نوكد هنا انه لم يكن هناك شجار او خلاف حول ارض، بل هو كمين مدبر من هذه المجموعة والاعتداء بشروع في القتل على ابني سعد وقد كان الكمين باب الارض التي يملكها زوج ابنتي البعيد عن بيوتهم.