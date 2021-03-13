لأول مرة.. "بيتكوين" تتخطى عتبة الـ60 ألف دولار

وطن: سجل سعر عملة "بيتكوين" الرقمية اليوم السبت مستوى قياسيا جديدا له، وتخطى لأول مرة عتبة الـ60 ألف دولار.

وحسب بيانات بورصة Binance للعملات الرقمية، ارتفع سعر "بيتكوين" إلى 60.2 ألف دولار، ثم تراجع مجددا إلى قرابة 59-60 ألف دولار.

وأكد موقع CoinMarketCap المختص بتحليل بيانات أكثر من 20 بورصة، أن سعر "بيتكوين" تجاوز اليوم حاجز الـ60 ألفا، وكان أعلى مستوى له 60.012 ألف دولار.

وشهدت "بيتكوين" منذ أواخر يناير (عندما كان سعرها على مستوى الـ32 ألف دولار) ارتفاعا غير مسبوق على مدى أربعة أسابيع متتالية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها بقرابة الضعفين خلال فبراير.

وفي الأسبوع الأخير من فبراير، بعد أن بلغ سعر العملة الرقمية عتبة الـ58352 دولار غير المسبوقة، تراجع سعر "بيتكوين" بشكل ملموس، ثم عاود الارتفاع.

المصدر: RT + نوفوستي