الائتلاف الفلسطيني للإعاقة يندد بهجوم قوات الاحتلال على لجان العمل الصحي ويطالب بمحاسبة الاحتلال دوليا

وطن: أدان الائتلاف الفلسطيني للإعاقة الهجمات المتكررة والممنهجة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ويستنكر الائتلاف الاعتداء الإجرامي الذي قامت به قوات جيش الاحتلال الصهيوني على مقر اتحاد لجان العمل الصحي فجر يوم الاثنين الموافق 8/3/2021 ، حيث اقتحمت مقر الإدارة العامة للمؤسسة مخلفة وراءها دمارا وخرابا في مبنى المؤسسة، حيث حطمت الأبواب الرئيسية وأقفال الأبواب الداخلية، وصادرت الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر وثلاثة أجهزة لابتوب وعدد من الملفات الخاصة بالعمل، وبالتزامن مع ذلك فقد اعتقل جيش الاحتلال تيسير أبو شلبك (46) عاماً، وهو موظف في المؤسسة.

واعتبر الائتلاف الفلسطيني للإعاقة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أعمال تخريبية منافية للقوانين والاتفاقيات الدولية، هو استهداف للبنية التحتية لهذه المنظمات الانسانية، وتقويض لعملها الذي يهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين الاقل حظا، وكل من هم بحاجة إلى خدمات أساسية كالتي تقدمها لجان العمل الصحي من خلال عياداتها المتنقلة وبرامجها التي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية للمواطنين الفلسطينيين، خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة واهاليهم. ناهيك عن الخدمات النوعية التي يوفروها لمناطق (ج) و (H2) في مدينة الخليل التي يفرض عليها عقوبات وقيود تمنع حركة المواطنين، وتعرقل وصولهم للخدمات الصحية و التعليمية والتأهيلية وغيرها.

وقال: إن الائتلاف الفلسطيني للاعاقة يدعو المؤسسات الحقوقية الدولية إلى الوقوف امام مسؤولياتها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لمعاقبة سلطات الإحتلال على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، لاسيما إتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحماية للمؤسسات الصحية والأعيان المدنية.

ودعا المؤسسات الوطنية الأهلية والحكومية والخاصة الى تنفيذ وقفة تضامنية مع اتحاد لجان العمل الصحي وإحتجاجية عل الإعتداءات الإحتلالية المتكررة على احدى ابرز المؤسسات الصحية الأهلية، وعدم الإكتفاء بالإدانات والإستنكارات الشفوية. كما دعا كافة المؤسسات الوطنية لتنظيم ورفع عريضة إحتجاجية ومطلبية تدعو الأمم المتحدة ومؤسستها ذات العلاقة بإدانة دولة الإحتلال وممارساتها وتطالبها بإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة لوقف هذه الممارسات.

يشار إلى أن الاحتلال اقتحم فجر الإثنين الماضي المقر العام لمؤسة لجان العمل الصحي في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، وقام بالعبث في محتوياته، ومصادرة بعض مقتنياته.