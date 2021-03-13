صلاح الدين موسى يكتب لـوطن: اسئلة تحتاج الى اجابات واضحة من لجنة الانتخابات المركزية!

اثار النص المتعلق بعدم جواز ترشح أي من موظفي السلطة المدنيون والامنيون و/او الذين يتقاضون راتبا او مخصصا شهريا من خزينة السلطة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها، جدلا عن مفهوم خزينة السلطة وما هي الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لها، فهل المتقاعدين المدنيين والعسكريين يخضعون لهذا النص وبالتالي فانهم لا يستطيعون الترشح للانتخابات؟ ماذا عن العاملين في السفارات الفلسطينية في الخارج، هل يستطيعون ان يترشحوا، ماذا عن الاشخاص الذين يتلقوا مخصصات من وزارة التنمية الاجتماعية وعلى بند البطالة، ماذا عن الاسرى المحررين ممن تم فرزهم لغايات محددة على اجهزة امنية او مدنية دون ان يلتزموا بالدوام ماذا عن من يتقاضى مخصصات الاسرى من هيئة شؤون الاسرى والمحررين؟ وهل اسر الشهداء يشملهم هذا النص؟ ماذا عن العاملين في منظمة التحرير؟ ماذا عن الخبراء والمستشارين الذين يعملون لدى الوزارات والذين يقبضوا من الامم المتحدة او أي جهة مانحة اخرى، هل يعتبروا ضمن الفئات التي يجب ان تقدم استقالتها؟ وماذا عن العاملين في صندوق الاستثمار والعاملين فيه وفي الشركات المنضوية تحته والعاملة معه؟ وماذا عن ترشح الاسرى الذين ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال؟

نعتقد ان لجنة الانتخابات المركزية لديها الاجابات الناجعة لهذه الاسئلة، ويجب ان تنشرها للجمهور ازالة لأي لبس، ومع ذلك يمكن القول ان الحديث في النص يدور فقط عن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، أي ان العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية والذين يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم من الصندوق القومي الفلسطيني فهؤلاء يحق لهم الترشح للانتخابات ولا يعتبروا انهم يتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة، كما ان العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية كالسفراء في الخارج ممن يتقاضون مخصصاتهم من الصندوق القومي الفلسطيني لا يستلزم منهم الاستقالة حسب القانون وتعديلاته وهذا يستدل عليه من منطوق النص، اما فيما يتعلق بالاسرى المحررين المفروزين على الاجهزة الامنية، فيجب عليهم الاستقالة الا اذا تم الاخذ بالتوصية التي رفعتها الفصائل لسيادة الرئيس بهذا الخصوص وفيما يتعلق بسن الترشح وعدد اخر من التوصيات التي اصبحت معروفة لجمهور المهتمين.

اما الاسرى الفلسطينيين والذين ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال فعليهم الاستقاله !!!لان النص يتعلق بالحصول على أي مخصصات من خزينة السلطة، فالاسرى مثل القادة مروان البرغوثي واحمد سعدات وعباس السيد وغيرهم لا يستطيعون الترشح طالما انهم يحصلون على مخصصات من هيئة شؤون الاسرى اما اذا كان مثلا الاخ مروان البرغوثي لا يحصل على مخصصات بل على راتب تقاعدي فهذا امر اخر. وتعتبر مسألة الاسرى الذين ما زالوا خلف القضبان من المسائل التي يجب ان يتم نقاشها وتبيانها من قبل لجنة الانتخابات، وهي بحاجة الى توضيح قبل فترة الاعتراض على المرشحين.

اما الخبراء والمستشارين الذين يتقاضون مخصصات من الامم المتحدة او الشرطة الاوروبية او أي جهة اخرى لا يتطلب منهم الاستقالة من مناصبهم لان النص الوارد في المادة(8) فقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2007 تنص على تعبير الموظفين أي من يداوم لدى الامم المتحدة بشكل يومي ويحمل صفة الموظف ، قانون الدخل الفلسطيني رقم (8) لسنة 2011 كان اكثر شمولا عندما نص على اعفاء العاملين في الامم المتحدة واستخدم عبارة المستخدمين والمستشارين وبالتالي فانهم لا يعتبروا ممن يتقاضون مخصصات من الخزينة العامة طالما انهم يتلقون هذه المخصصات من الامم المتحدة مباشرة حتى وان يمارسوا انشطتهم في الوزارات الفلسطينية.

وننوه ان النص المتعلق في المنظمات الاهلية الواردة في (8) فقرة (د )نص على "مديرو ورؤساء وموظفو المنظمات الاهليه" لا يشمل الجمعيات التعاونية ولا الشركات غير الربحية، وكذلك لا يشمل اعضاء مجالس الادارة لمجالس الادارة في الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية.

ان هذا الرأي يستند الى ان تعبير المنظمات الاهلية تنصرف الى ما ورد في قانون الجمعيات والهيئات الاهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته ، وبالتالي فان كل المؤسسات العاملة خارج هذا المفهوم لا ينطبق عليها النص المذكور اعلاه. اما بخصوص اعضاء مجالس الادارة في الجمعيات والهيئات الاهلية فان النص جاء على سبيل الحصر حيث ذكر كافة الموظفين ورؤساء مجلس الادارة والمدراء التنفيذين، وبالتالي فان المستشارين العاملين مع الجمعيات من ماليين وقانونين او أي عقود استشارية اخرى لا يشملهم النص كما لا يشمل اعضاء مجالس الادارة لان النص جاء محددا وناطقا بما فيه، حيث لا يجوز التوسع بتفسيره او ادخال فئات استبعدها النص. ويبقى السؤال في هذا المقام، ماذا عن المرشحين الذين يتقاضون رواتب ومخصصات من سلطة الامر الواقع في قطاع غزة، هل ينطبق عليهم النص، الجواب بالنفي حيث لا يعتبروا ممن يتقاضوا مخصصات من خزينة السلطة وهم كذلك ليسوا موظفين او عاملين حسب ما ورد في قانون الانتخابات وتعديلاته. وهذا ينطبق تماما على الجمعيات والهيئات الاهلية المسجلة في قطاع غزة وغير المسجلة لدى وزارة الداخلية في رام الله، كيف سيتم التاكد من ان اعضائها قد قدموا استقالاتهم، ماذا عن اهلنا في القدس الشريف الذين يعملون من خلال جمعيات ومنظمات اهلية داخل المدينة المقدسة والمسجلة لدى الاحتلال داخل القدس كيف للجنة الانتخابات ان تمارس مهامها في هذا المجال؟؟؟؟

هناك مسائل اخرى تحتاج الى اجابات وللحديث بقية.