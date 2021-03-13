27 وفاة و1784 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1484 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة وفاة و 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. مشيرة إلى أن عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5424.

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت د. الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 194، قلقيلية 71، نابلس 334، الخليل 255، جنين 85، سلفيت 40، ضواحي القدس 111، بيت لحم 129، طوباس 26، رام الله والبيرة 329، أريحا و الأغوار 13"، قطاع غزة 197.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 97، قلقيلية 0، نابلس 144، الخليل 342، جنين 71، سلفيت 105، ضواحي القدس 118، بيت لحم 126، طوباس 27، رام الله والبيرة 279، أريحا والأغوار 38"، قطاع غزة 137".

وتم تسجيل 27 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 1، بيت لحم 4، جنين 3، رام الله والبيرة 6، نابلس 6، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، طوباس 1".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 170 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.