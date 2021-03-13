إصابة المواطن سعيد عوض وزوجته بجروح باعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

وطن: أصيب مواطن وزوجته، اليوم السبت، بجروح جراء اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن مجموعة من مستوطني "متسبي يائير"، هاجموا المواطن سعيد عليان عوض (45 عاما)، زوجته وأطفاله، أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة القواقس بمسافر يطا، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عوض بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، وإصابة زوجته بجروح طفيفة.

وأضاف الجبور أن المستوطنين حطموا مركبة المواطن عوض.

(وفا)