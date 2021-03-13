لا وفيات و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت الوزارة في تقريرها اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية.

وحول الإصابات، أشارت إلى اجراء 2258 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية ثبت خلالها تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ اجمالي الحالات النشطة 2095 حالة.

وأوضحت أنه بذلك يبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 57080 إصابة.

وأعلنت عن تعافي 137 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، حيث يبلغ اجمالي المتعافين 54420 حالة.

وبينت الصحة أن اجمالي الوفيات 565 حالة وفاة.

فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، منها 48 حالة خطيرة وحرجة.