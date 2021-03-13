الصحة: الوضع الوبائي خطير جداً ولجنة "كورونا" تجتمع اليوم وسنوصي بتشديد الإجراءات

رام الله- وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة، اليوم السبت، إن لجنة الكورونا في وزارة الصحة تجتمع اليوم مع اللجان الاخرى ومع وزيرة الصحة الساعة الحادية عشر ظهرا وسترفع توصيات وستكون مشددة.

ولفت الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين، الى ان الوضع الوبائي خطير جدا ويوجد انتشار بشكل كبير جدا وخطير، ادى لارتفاع عدد الاصابات وعدد الوفيات والادخال للمستشفيات، فنسبة الاشغال وصلت الى 100%، بالتالي ناقوس الخطر دق في فلسطين.

واضاف، إننا في وضع نحتاج فيه لدعم اكبر من المواطنين والاجهزة الامنية.

ونفى ما اشيبع عن انهيار القطاع الصحي، وقال: "صحيح اننا نحتاج لاقسام ولكن يجري العمل على افتتاح اقسام جديدة بشكل متواصل".