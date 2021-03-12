نقابة أصحاب حضانات الاطفال: "وصلنا الى مرحلة الهلاك"

وطن: ناشد قطاع أصحاب حضانات الاطفال الجهات المختصة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع بسبب ما لحق به من خسائر بسبب الإغلاق المستمر منذ الجائحة، خاصة ان الحضانات تعتبر قطاع نسوي بامتياز.

وقالت نقابة أصحاب حضانات أطفال فلسطين في بيان لها وصل وطن " ان مشاريع الحضانات أقيمت من أجل الاكتفاء الذاتي، ومنذ بداية الجائحة وحتى اليوم ملتزمون بكافة القرارات الحكومية من إغلاقات وإجراءات للوقاية والسلامة، ولكننا وصلنا إلى مرحلة الهلاك".

وتابعت النقابة في بيانها "إننا وبسبب ما آلت إليه مشاريعنا نتيجة الجائحة منذ مطلع العام 2020 وحتى الآن والتي أسفرت عن إغلاق العديد منها وعدم القدرة على الصمود وتراكم الديون وقضايا في المحاكم ضد أصحاب الحضانات من أصحاب المنشآت والمربيات، إضافة الى الهجمة الشرسة من الحضانات العشوائية والبيتية فإننا نطالب الجهات المختصة بتحمّل مسؤوليتها تجاهنا، ونحملها مسؤولية ما آلت إليه مشاريعنا وظروفنا المادية و خسائرنا الباهظة وعدم قدرتنا على الصمود والاستمرار."

وطالبت النقابة "الجهات الحكومية والمختصة بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه مشاريعنا متناهية الصغر وتحملها مسؤولية أي قرارات جديدة من شأنها التأثير على أبواب رزقنا."

