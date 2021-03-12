بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال .. الوزير ابو جيش يدعو عبر وطن الى تصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

رام الله - وطن: اعتدت قوات الاحتلال عصر اليوم الجمعة على وزير العمل نصري ابو جيش خلال مشاركته في المسيرة الشعبية في بلدة بيت فوريك.

وقال ابو جيش لوطن ان قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل بلدة بيت فوريك منعته من الدخول للبلدة وقامت بتفتيش مركبته بشكل دقيق، وحاولت إعادته لمنعه من المشاركة في المسيرة الشعبية، حتى تمكن بعد وقت طويل من الدخول للقرية بعد تدخل الارتباط الفلسطيني .

ولفت ابو جيش انه شارك اليوم الى جانب المئات من الأهالي في بلدة بيت فوريك في المسيرة الشعبية السلمية ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة، حيث قامت قوات الاحتلال بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المشاركين في محاولة لتفريقهم.

ولفت ابو جيش الى ان جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الشبان في الصف الأمامي من المسيرة، وأثناء تدخل الوزير لمنع وصد جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بشكل قوي ما ادى الى نقلى للمستشفى لاجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

ولفت ابو جيش الا ان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين لا يتوانون في قمع والاعتداء على الفلسطينيين سواء كانوا مواطنين او مسؤولين في محاولة لإهانة الشعب الفلسطيني الذي يدافع ويناضل لحماية أرضه وحقه.

ولفت ابو جيش الى ان اهالي بلدة بيت فوريك ينظمون مسيرة شعبية أسبوعية ضد البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم منذ 5 شهور بمشاركة الأهالي في القرى المجاورة من أجل اقتلاع هذه البؤرة .

ودعا ابو جيش المواطنين الى الاستمرار في الصمود والمقاومة الشعبية خاصة ان البؤرة الجديدة المقامة على أراضي بيت فوريك ليست الوحيدة، بل هناك العديد من البؤر الاستيطانية في المنطقة، وهي سياسة الاحتلال في التوسع والاستيلاء على الأراضي.

واكد ابو جيش على ضرورة استمرار المقاومة الشعبية وتصعيدها في فلسطين، على غرار ما يجري في كفر قدوم وبيتا وبيت فوريك وغيرها من المناطق لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه .