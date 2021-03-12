اسماء سلامة تكتب لوطن .. هل كان فعلا عام الجائحة؟

عام مضى على إعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وأننا نعيش في ظل جائحة كورونا، وبدأت حكومتنا في التعامل مع هذه الظروف الجديدة والصعبة، قرارات متتالية، تارة بإغلاقات مشددة ، وتارة تسهيلات على الحياة، وتارة إغلاقات ذكية، وبعد مرور العام، أين وصلنا على أرض الواقع؟

حالات الإصابة في تزايد مضطرد، وفيات كل يوم، مستشفيات تجاوزت نسبة الإشغال فيها100%، اقتصاد لا يمكن أن يقال عنه إلا أنه للأسوأ، فما الذي أدى بنا إلى الوصول إلى ما وصلنا إليه، ومن يتحمل المسؤولية عن التردي في الوضع الوبائي في فلسطين؟

الحكومة تحمل المواطن النتيجة، فقد راهنت على وعيه ولم يكن بالمستوى المطلوب من الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، ونسبة من المواطنين أيضا تحمل قلة وعي المواطن واستهتاره المسؤولية عن التفشي الكبير للوباء، لا تباعد ولا كمامات، أعراس تقام وبيوت عزاء، استهتار وعدم اقتناع بخطورة الوضع.

فهل فعلا المواطن هو الملام الوحيد؟ أعتقد أن من الظلم أن نحمل المواطن كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور، ليس وعي المواطن هو السبب فقط، بل أن تردي النظام الصحي من الأساس يلعب دورا مهما في شدة الأزمة، لم يتم التعامل مع تحسين البنية الصحية لدينا خلال عام من الجائحة بالشكل المطلوب، ما تم اتباعه يتلخص في إجبار موظفي القطاع الصحي بالعمل دون انقطاع، وحرمانهم من الإجازات، ليقفوا في وجه الفيروس، فهل هذا كاف؟ إذا كانت الكوادر الطبية غير كافية في الظروف الطبيعية، وكان المواطن يشكو من سوء الخدمات في المستشفيات الحكومية قبل الوباء، فكيف تستطيع هذه الكوادر التماشي مع جائحة دون الدعم والإسناد الحقيقي من الحكومة، لم نشهد في عام كامل افتتاح مستشفى جديد، أو تحويل أحد المباني بالكامل لمستشفى خاص بمرضى الكورونا، ما كان مجرد محاولات خجولة، بإحداث بعض الأقسام هنا وهناك لا تتسع إلا لبعض الأسرة، ناهيك عن النقص الحاد في أجهزة التنفس الاصطناعي، التي نراهن على ما يتم التبرع به لنا من هذه الدولة أو تلك.

ثار الأطباء في بداية الجائحة ضد الأوضاع المتردية التي يعاني منها النظام الصحي، وحذروا من أن الأسوأ قادم، فاتهمناهم بـ الأنانية والانتهازية والاصطياد في الماء العكر، وأن الوقت غير مناسب لمطالب مالية، والشعب يعاني من الوباء، وتلاهم في وقت قريب الممرضون وغيرهم من المهن الطبية، في المطالبة بالحقوق المؤجلة، وعدنا لذات الاتهامات، وأنها أقرب ما تكون لجرائم إنسانية، ولكن هل نظرنا بعين الحقيقة لما يجري؟ عام كامل بين أول خروج للأطباء، وخروج باقي المهن الطبية، ما الذي تغير على المنظومة الصحية، يجعل هذه الفئات تستطيع الوقوف بصلابة وقوة في وجه الوباء... لا جديد على الإطلاق.

الذي نشهده اليوم من وضع للمستشفيات، ومن تكدس للمرضى في الأروقة، هو ذاته ما حذر منه الاطباء في بداية الجائحة، وهو ذاته ما أخفقت الحكومة في تداركه وإعداد العدة له، إلى جانب الاستهتار بالطبع من قبل المواطنين الذي لم ساهم في تفشي الوباء لهذه الدرجة. ما يبث الآن من فيديوهات من داخل المستشفيات ويوضح عدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى بالفيروس لا يدين المواطن فقط على عدم التزامه، بل هو إدانة مباشرة للحكومة ممثلة بوزارة الصحة على عدم جهوزيتها لمثل هذا الوضع، وعدم استغلال الوقت خلال عام كامل لتحسين أوضاع المستشفيات وزيادة التجهيزات الطبية اللازمة وزيادة عدد الغرف والأسرة، كما فيه إدانة أيضا للهيئات المحلية في وقوفها متفرجة على هذا الوضع وعدم مد يد العون للمواطن أولا في دعمها للقطاع الصحي.

المسؤولية مشتركة، ولكن الحكومة هي التي تتحمل الجانب الأكبر منها، الاتكال على وعي مواطن لم يظهره منذ البداية، وعدم التحرك الفعلي بتقوية النظام الصحي، وعدم التعامل بطريقة ذكية في الإجراءات المفروضة على المواطنين، ساهم بشكل كبير في وصولنا إلى الكارثة الحالية.

مسألة أخرى لا يمكن لنا إغفالها، وهي تصب في ذات السياق الوبائي، وهي مسألة اللقاحات، التي وعدنا بوصولها أكثر من مرة، وتم تحديد تواريخ لاستلامها، وما زالت في علم الغيب، والضجة الكبيرة التي صاحبت وصول الدفعة الوحيدة منها، والطريقة ( غير العادلة) التي اتبعت في توزيعها، تجاوزات في الأولويات الموضوعة لمستحقي اللقاحات، وصمت حكومي عن التبرير، ألا يستحق هذا المواطن التوضيح حول ما جرى، ألا ينسجم هذا التبرير والتوضيح مع مبدأ الشفافية الذي تتغنى به الحكومة... والوصول أخيرا لما يشبه استغلال حاجة الناس لهذه اللقاحات مع قرب الانتخابات كنوع من الدعايات الانتخابية.

كلما قامت فئة من فئات هذا الشعب للمطالبة بأي حق لها، قلنا أن الوقت غير مناسب، وأن الأولوية الآن لمكافحة الفيروس، فهل فعلا تفرغنا لمكافحة الفيروس، هل استطعنا الصمود.

إن كان الوقت غير مناسب للحديث عن حقوق الأطباء، والممرضين وكافة الكوادر الطبية، وغير مناسب للحديث عن أوضاع المعلمين، وليس مناسبا للحديث عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن، وغير مناسب للحديث عن تجاوزات وشبه فساد،وأن أولوياتنا الآن هي مكافحة الفيروس والاستعداد لانتخابات مقررة.

فهل هو ( في الجهة المقابلة) الوقت المناسب لإعادة التلويح بقانون الضمان الاجتماعي الذي تعرف الحكومة مسبقا موقف المواطنين منه، وهل هو الوقت المناسب لفرض قوانين جديدة تمس باستقلالية القضاء، وهل هو الوقت المناسب للتدخل في انتخابات نقابة المحامين، وهل هو الوقت المناسب للانشقاقات في الفصائل بين استقالات وفصل.

لماذا يكون الوقت مناسبا لأي أمر تحاول الحكومة فرضه، أو تسعى لتحقيقه، مهما ابتعد عن سياق الانسجام مع الأولوية الأولى( مكافحة الوباء)، ويكون غير مناسب لأي مطلب يأتي من جهة الشعب، الذي يدفع الثمن الأكبر من التردي في كافة جوانب حياته اليومية.

إن كان المواطن مطالبا بدور الإسناد للحكومة في الوضع الحالي، بالوعي والالتزام التامين بكل ما تفرضه من إجراءات في سبيل مكافحة الوباء، فإن الحكومة مطالبة أيضا بالتعامل بشكل أكثر جدية ووضوح مع هذا الوضع، وأن تغلب مصلحة المواطن على أي مصالح أخرى. أن لا يكون ملاذها كلما ازدادت الإصابات اللجوء إلى الإغلاقات التي استنزفت المواطن واقتصاد الوطن، والإصرار في كل مرة أن قلة وعي المواطن هي السبب.

لا يمكن أن يكون هناك انتقائية في الوعي، يطالب المواطن أن يكون واعيا فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس، في حين يطالب بإلغاء وعيه في باقي القضايا، وأن يتبع الطاعة العمياء، الوعي لدى المواطن عام وشامل لكل الجوانب، وهو بحاجة لأن يفهم حقيقة ما يدور حوله، لا أن يكون منفذا لقرارات دون نقاش أو تفسير مضامينها والغاية منها.. وعينا كمواطنين لا يتجزأ، وآن الأوان أن يتم التعامل مع المواطن كشريك جدي في كل ما يدور حوله.