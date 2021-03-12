عباس ملحم لـوطن: حملة "جبنتك لباب بيتك" لتسويق منتجات ألبان مزارعي الأغوار وصلت مبيعاتها إلى 170 ألف شيكل

رام الله-وطن: أوضح المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، عباس ملحم، الجمعة، أن حملة "جبنتك لباب بيتك" التي استهدفت تسويق منتجات ألبان مربي الثروة الحيوانية في الأغوار، وصلت مبيعاتها إلى 170 ألف شيكل، خلال 3 أسابيع.

وقال ملحم في اتصال مع وطن، إن مبلغ الـ170 ألف شيكل، هو عوائد بيع وتسويق منتجات المزارعين، وبيع منتجاتهم بسعر عادل، لدعم صمود المواطنين والمزارعين في الأغوار.

موضحاً أن حملة "جبنتك لباب بيتك" قام عليها اتحاد المزارعين، وانضم إليها جمعية حماية المستهلك واتحاد الشباب وجمعية مزارعي رام الله، لتسويق منتجات ألبان الأغوار في مدن رام الله وطولكرم ونابلس وبيت لحم...

مؤكداً ان الحملة مستمرة، لغاية نهاية شهر مايو/أيار، حتى نفاذ جميع منتجات الألبان في الأغوار، مردفاً: "ولكّما حلبوا وجبّنوا سنظل سنسوّق لهم...".

وعن فوائد الحملة لمزارعي الأغوار، قال ملحم، إن اتحاد جمعيات المزارعين، يقع على عاتقه تكاليف النقل والمواصلات والتعبئة والتغليف، والمزارع يأخذ عائد البيع صافياً، ومن دون أي تكاليف إضافية.

مشيراً إلى أن حوالي 50 أسرة في الأغوار تستفيد من هذه الحملة، إذا بيع لهم بمبلغ 170 ألف شيكل، من دون أن يتكلّفوا أي مصاريف إضافية في البيع والتعبئة والنقل والتسويق...

موضحاً أن للحملة فائدة تعود على المنتج، من خلال الشراء منه بسعر أكثر مما يدفعه له التجار في العادة، وفائدة للمستهلك بأننا نبيع له بسعر أقل من السوق.