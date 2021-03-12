الداخل المحتل.. مظاهرة حاشدة في جلجولية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

وطن: انطلقت ظهر اليوم الجمعة مظاهرة حاشدة في قرية جلجولية بالداخل المحتل منددة بالجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال معها.

وانطلقت المظاهرة بمشاركة الآلاف من فلسطيني الداخل احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أعقاب مقتل الفتى محمد عدس.

وشارك في المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة والمجلس المحلي في جلجولية، الآلاف من المتظاهرين بينهم أعضاء اللجنة الشعبية وعدد من نواب القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.

وانطلقت المظاهرة من مسجد الروضة في جلجولية بعد أداء صلاة الجمعة، ثم توجه المتظاهرون سيرا على الأقدام إلى الشارع الرئيسي في القرية وجرى إغلاقه أمام حركة السير.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الشرطة وتقاعسها في لجم الجريمة وجمع السلاح غير المرخص، كما رفعوا صور ضحايا جرائم القتل في القرية.