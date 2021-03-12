القدوة ينفي لـ"وطن" تصريحات منسوبة له بأن "قرار المركزية جبان وظالم ودحلان جاهد كثيرا من أجل الشعب الفلسطيني!"

رام الله-وطن: نفى عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، د. ناصر القدوة، أي تصريحات نُشرت على لسانه لأي وسلة إعلامية، بعد قرار فصله من اللجنة المركزية، بخلاف البيان والفيديو اللذان نشرا على صفحة "الملتقى الوطني الديمقراطي"، أمس الخميس.

وأكد القدوة لـوطن، صباح اليوم الجمعة، أن التصريح الوحيد الذي صرّح به، هو الذي البيان الصادر عنه، والفيديو المصوّر الذي نُشر أمس على صفحة "الملتقى الوطني الديمقراطي"، ومدته لا تتجاوز الدقيقة، رداً منه على قرار فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح، ولم يتطرّق فيه لأي من هذه المواضيع.

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وكان موقع "عربي21"، نشر تصريحات على لسان القدوة، يقول فيها إن "محمد دحلان الذي جاهد كثيرا من أجل الشعب الفلسطيني"، وأن القرار الذي اتخذته المركزية، يعتبر "عملا جبانا وظالما وغير مقبول قام به الرئيس أبو مازن، ويعارض العقل الصريح".

الأمر الذي نفاه القدوة نفياً قاطعاً، مؤكداً أنه لم يدلِ بأي تصريح للموقع المذكور، مشيراً إلى أن التصريح الوحيد الذي صدر عنه، منذ قرار مركزية فتح بفصله، هو الذي ورد في الفيديو الذي نُشر على صفحة الملتقى الوطني، ولم يتطرّق لأي مما نسب إليه، لا تصريحاً ولا تلميحاً.