القدس: 5 وفيات و326 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني، عضصو وحدة مكافحة كورونا بالقدس المحتلة، أن مدينة القدس شهدت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا، أمس واليوم، موزعة على أحياء جبل المكبر، الطور، بيت صفافا، بيت حنينا وكفر عقب؛ ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 253 حالة.

وعزا الجبريني سبب حالات الوفاة اليومية في المدينة المقدسة، نظراً لوجود عدد كبير من الحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات من أصل 90 حالة تقريبا.

وقال الطبيب المقدسي إن الإصابة بالفيروس متواصلة حيث تم خلال يومين تسجيل 326 إصابة، 174 إصابة أمس، 152 إصابة اليوم، موضحًا أن حالات التعافي بلغت 425 حالة؛ لينخفض بذلك عدد الاصابات النشطة الى 2098 إصابة.

وبالنسبة لموضوع التطعيمات، فقد حصل اكثر من 118 ألف مقدسي على الجرعة الأولى، وأكثر من 60 الفاً على الجرعة الثانية، وفق الجبريني.

وختم الجبريني بضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية واهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم.