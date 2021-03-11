التغيير الذي نريد..

كتب: المهندس شوكت الراميني

لا ينقص قطاعات الشعب الفلسطيني العريضة ، الجرأة لتعزف بوقع أقدامها في شوارع الضفة الغربية وغزة والقدس وأزقة مخيمات المنافي... لحناً جنائزياً وداعياً للديمقراطية الفلسطينية ، إلا أنها اختارت وعبر طلائعها أساليب حضارية سلمية للإصلاح والتصويب والإنعاش ، متفهمة أن أبواب أحزابها وتنظيماتها ومؤسساتها الرسمية ما زالت موصدة أمام أي تغيير، وإن مقاعد الرواد فيها ومكتباتها الفكرية فارغةً مُغبّرة.

إن التخريب المنظم والدراماتيكي لنظام الإدارة والحكم الفلسطيني، والإخفاء القسري والتطويق لسلسلةٍ ممن تبقى من القيادات التاريخية الفلسطنية الوازنة من مختلف التنظيمات والأحزاب، وما زال الحبل على الجرار، لا يمكن فهمه إلا أنه يصب في نفس الإتجاه، والجهد الواعي المنظم والعلني والخفي لإحتواء طاقة الفلسطينيين الموجهة اصلاً الى معركة الاستقلال والتحرير، ولتشتيتها وامتصاصها في اتجاه آخر إجباري، مهما حاولنا إقناع أنفسنا بفهمٍ ومدلولٍ آخر.

إضافة الى كل هذا، ما وصل إليه النظام السياسي الوطني الفلسطيني من تراجع وإنهيار وجمود وإنقسام ، فإصلاح كل ذلك بلا رجعةٍ هو همٌ وطني عاجل واستراتيجي أكبر من التنظيمات والأحزاب وأنظمتها الداخلية المكتوبة على ورقٍ مِصفرٍ و متآكل . وهنا مربط الفرس .

وإن الحراك الوطني الشامل لطلائع شعبنا ومنهم الحراك الذي دعا إليه الدكتور ناصر القدوة ( الملتقى الوطني الديمقراطي ) ، يأتي في هذا السياق، ومن خلال هذا الوعي ومن خلال هذه المسؤوليةِ بالذات ، وعليه كان عبورُ هذا الطريق الوعر ، وبِنيةٍ مُخلصةٍ لسَبر طُرقٍ تفكير جديدة و إحداث نقلة نوعية ، لحل مشاكل متراكمة مجمدة على أرفف الأحزاب والتنظيمات والسلطة. و للمبادرة لرَسم مستقبلنا، لأنه إن لم نفعل ذلك، فبالتأكيد سيتولى أمره طرف آخر.

ويجب النظر الى هذا الجهد باعتباره دعماً وإضافة لكلِ جهدٍ يمارسه هذا الطرف الوطني أو ذاك.

فرفع شعار وحدة التنظيم، لا يعدو كونه فزاعة منعاً للتغيير ،أو حرصاً لوحدانية الزعيم .فوحدة (التنظيم) ، يمكن معالجتها بألف أسلوب وأسلوب ، فوحدة الشعب وتوحده على خارطةطريق وطنية جديدة هي في صلب وحدة التنظيم ؟؟؟

إطمئنوا لا أحد يسعده المساس بوحدتكم فقد ناداكم شعبكم، وشد على أياديكم ، وباس الأرض تحت نعالكم لتحرصوا عليها إلا أنكم أبيتم !!!

فشعبنا مصدر السلطات وله الحق بخلق أدواته في حال عجزكم ، فماذا أبقيتم له من قنوات وأدوات ؟؟ فأين القنوات الرسمية المتاحة ( المجلس التشريعي المنتخب ، والمجلس الوطني) وقراراتهم، أين انتخابات البلديات ، والجمعيات ، والإتحادات الشعبية والكنفرنسات والمؤتمرات الحزبية الجادة ..الخ ؟؟ أين قرار سيادة الرئيس لإشاعة الحريات الديمقراطية للشعب وحقة في التعبير ؟؟؟

لا يستحق أي تفاعل حيوي، وعصف ذهني فلسطيني، لتحقيق النقلة النوعية في هذا الوقت ، وللتفكير في برامج ورؤى فلسطينية جديدة، إلا أقصى مدى من التشجيع و الدعم. فما بالك مع استخدم أدوات مخملية أكثر من ناعمة لتحقيق ذلك .

لا تقلقوا فالمناصب كثيرة ، وتنفسوا الصعداء فصندوف الانتخابات هو وسيلتنا الأخيرة ،وتجديد البناء الفوقي الذي نخوض معركة تصويبه هو جزء من المهمة وليست كلها ، ولم ينتهي المشوار ، ولم يبدأ بعد من الناحية التاريخية ، سيهدأ الصخب وستدق ساعة العمل .