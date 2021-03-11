قلقيلية: الشرطة تفض حفل زفاف و بيت عزاء و تحرر مخالفات

وطن: فضت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، مساء الخميس، حفل زفاف وبيت عزاء في قلقيلية وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس ومخالفتهم قرار الإغلاق بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفل زفاف وبيت عزاء في مدينة قلقيلية ، على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفل وبيت العزاء وعملت على فضهما وتفريق المشاركين فيهما ، كما عملت الشرطة على تحرير 15 مخالفة سلامة عامة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات كما قامت بإغلاق 10 محلات مخالفة لقرار الإغلاق الذي تشهده محافظة قلقيلية.

وأضافت الشرطة بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة .