سرايا القدس تتوعد الاحتلال بالرد على جريمة استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس

وطن: توعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال، بالرد على جريمة استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس.

وفي بيان لها، قالت السرايا إن تحقيقات الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع اجهزة أمن المقاومة الفلسطينية، كشفت بأن الجريمة البشعة يقف خلفها الاحتلال، والتي ادت إلى استشهاد الصيادين الثلاثة يحيى مصطفي اللحام، حمدي حجازي اللحام، زكريا حجازي اللحام.

وهذا نص بيان السرايا، كما جرى نشره:

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

أمام الحدث الأليم الذي وقع على شواطئ بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة صباح يوم الأحد الماضي الموافق (7 / مارس) والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة صيادين من أبناء شعبنا الفلسطيني من عائلة اللحام وهم:

الشهيد / يحيى مصطفي اللحام

الشهيد /حمدي حجازي اللحام

الشهيد / زكريا حجازي اللحام

ووقوفاً عند تأكيد الجهات الأمنية المختصة وكشفها بعد تحقيقات شاملة بالتعاون مع اجهزة أمن المقاومة الفلسطينية بأن الجريمة البشعة يقف خلفها الاحتلال الصهيوني فإننا في سرايا القدس نؤكد على التالي:

أولاً: ننعى شهداء لقمة العيش الثلاثة من أبناء عائلة اللحام المجاهدة ونؤكد على أن دماءهم لن تذهب هدراً .

ثانياً: إن العدو بهذه الجريمة قد ارتكب حماقةً سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية .

ثالثاً : تُشدد المقاومة الفلسطينية على أن قواعد الإشتباك التي رسخت مع الاحتلال لن يُسمح بتغييرها .

(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)