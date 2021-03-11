الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير الجريح القاصر محمد الشيخ

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في سجن عوفر تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير القاصر محمد خضر الشيخ (17 عامًا) من العيزرية قضاء القدس المحتلّة.

وبيّنت الهيئة، أنّ الطفل الشيخ، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، يعاني من أوجاع حادة في المعدة والبطن، ويتقيء باستمرار؛ بسبب مضاعفات إصابته بالرصاص عند اعتقاله.

وذكرت أنّ الطفل الأسير أصيب بـ8 رصاصات، منها واحدة استقرّت بالقلب ولم يتم إخراجها، وعدة رصاصات بالظهر لا زال بعضها مستقرًا بجسده حتى اللحظة.

وأوضحت أنّ الأسير الشيخ اعتقل بتاريخ 15/8/2019 بعد إطلاق جنود الاحتلال لوابل من الرصاص تجاهه وتجاه رفيقه نسيم مكافح أبو رومي (15 عامًا) الذي استشهد بنفس اللحظة؛ بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.