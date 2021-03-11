18 وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1642 حالة تعافٍ

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 18 حالة وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1642 حالة تعافٍ

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 248، طولكرم 83، قلقيلية 87، طوباس 32، الخليل 136، سلفيت 54، بيت لحم 127، جنين 130، ضواحي القدس 96، رام الله والبيرة 220، أريحا و الأغوار 9"، قطاع غزة 69.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 166، طولكرم 68، قلقيلية 55، طوباس 22، الخليل 385، سلفيت 63، بيت لحم 191، جنين 56، ضواحي القدس 113، رام الله والبيرة 396، أريحا والأغوار 50"، قطاع غزة 77.

وتم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: " نابلس 7، طولكرم 2، طوباس 1، الخليل 2، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 2"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 155 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.