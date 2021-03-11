شبكة حماية المرأة تنظم يوما ترفيهيا لنساء ناجيات من السرطان في طوباس

وطن: نظمت شبكة حماية المرأة في محافظة طوباس والاغوار على شرف الثامن من أذار، نشاطا ترفيهيا لنساء ناجيات من سرطان الثدي، بمشاركة مديرية تنمية طوباس ممثلة بمرشدة المرأة شمس بشارات.

وقالت بشارات هذا النشاط شمل يوم ترفيهي لنساء ناجيات من سرطان الثدي كنوع من الدعم لهن.

وتابعت بشارات يأتي هذا النشاط ضمن مجموعة من الأنشطة تم وضعها من قبل شبكة حماية المرأة في محافظة طوباس ممثلة بدائرة النوع الاجتماعي بمحافظة طوباس نهيل صوافطة، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومجموعة من المؤسسات العاملة في مجال حماية النساء، وتتضمن الفترة القادمة سلسلة من الأنشطة ،تشمل (تكريم نساء مناضلات و توزيع هدايا على نساء مرضى في المستشفيات والمستوصفات ومساران صحيان، وورشة عمل حول مشاركة المرأة في الانتخابات و فعالية خاصة بيوم الارض و صمود المرأة الفلسطينية رغم كل التحديات.

وثمنت بشارات الدور الذي تقوم به الشبكة بكافة اعضائها من أجل حماية ورعاية المرأة والتعاون المستمر بينها في كافة القضايا.