مركزية فتح تقرر فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة

وطن: قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.

وأضافت مركزية فتح في بيان، اليوم الخميس، "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الاخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

يذكر أن القدوة أعلن مؤخرًا تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي لخوض الانتخابات المقبلة، مخالفًا بذلك قرارًا سابقًا لمركزية فتح بمنع أي من أعضائها من الترشح خارج القائمة الرسمية للحركة، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، أكدت أن النقاشات مستمرة مع القيادي بالحركة ناصر القدوة، حول قراره تشكيل قائمة مستقلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال الرجوب في لقاء مع قناة "عودة"، إن الحركة ستصدر "قراراً استراتيجياً" خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة، حول كل هذه القضايا التي لها علاقة "بأن البعض يغرد خارج السرب"، حسب وصفه.

وأضاف: "فتح حركة ديمقراطية وفيها مساحة للجميع أن يعبر عن رأيه ولا يحاسب عليه، طالما أنه داخل الأطر الحركية، وقال: "طول عمرنا ديمقراطيتنا سكر زيادة".

وفي إشارة إلى تصريحات للقدوة مؤخراً، قال الرجوب إن التصريح عن إرادة لتغيير النظام السياسي، أو تشكيل قائمة مستقلة، فيه تجاوز للحركة لكن مقبول طالما كان داخل أطرها.

وتابع: "لدينا توافق داخل اللجنة المركزية أنه من يريد تشكيل قائمة خارج الحركة، أو يريد أن يتخلى عن دوره في فتح، فإنه يفقد عضويته فيها بشكل ديمقراطي وأخوي".