الصالحي: مستمرون بالسعي لتشكيل ( الكتلة الشعبية) ككتلة تاريخية تتصدى للتحديات الوطنية والاجتماعية- الديمقراطية

وطن: قال الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ان هناك اتفاقا مبدأيا مع ٤ حراكات ومجموعات قطاعية قد تم للعمل سوية في اطار قائمة موحدة تنبثق عن ( الكتلة الشعبية) التي دعا اليها حزب الشعب الفلسطيني من القوى الاجتماعية والديمقراطية وفي مركزها قوى اليسار الفلسطيني .

وقال ان العمل جار من اجل توسيع ذلك تمهيدا للاعلان عن تشكيل هذه الكتلة وقال ان حزب الشعب الفلسطيني يرى في تشكيل هذه الكتلة مقدمة لكتلة تاريخية تفرضها الظروف الخطرة التي يعيشها الواقع الفلسطيني على الصعيدين الوطني والاجتماعي الديمقراطي وان جوهر دورها يتلخص في توفير مقومات الوحدة والصمود في اطار النضال ضد الاختلال وتعزيز المقاومة الشعبية والمقاطعة للاحتلال وصولا الى انتفاضة شعبية شاملة لانهاء الاحتلال .

واكد الصالحي ان جهود حزب الشعب في هذا الاتجاه ستتواصل مع السعي لان تكون كل قوى اليسار موحدة في تحقيق هذا الهدف ولكن ذلك الهدف لن يرتهن باي طرف من اطراف اليسار حيث ان هذه الاستراتيجية التي اعتمدها حزب الشعب الفلسطيني كانت خلاصة تقييم سياسية طويلة اجرتها اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني.

وقال ان حزب الشعب الفلسطيني ماض بالعمل وفق هذه الاستراتيجية وما تمليه من خطوات على صعيد تعزيز موقعه في بناء هذه الكتلة الشعبية لتغيير الواقع البائس الذي انتهى اليه النظام السياسي الفلسطيني واثر ذلك على القضية الوطنية والاجتماعية- الديمقراطية لشعبنا ، واكد انه في الوقت الذي تسعى قوى اقليمية ودولية عديدة تتساوق مع الاحتلال للتدخل وتوظيف الانتخابات الفلسطينية من اجل اعادة انتاج الواقع السياسي الراهن واتفاقاته الفاشلة فان المهمة المركزية هي تغيير هذا الواقع وتركيزه على انهاء الاحتلال وفي هذا السياق فان دور السلطة الفلسطينية هو تعزيز مقومات صمود وكرامة المواطن في اطار هذه المعركة وهو الامر الذي عجزت السلطة وسلطة الامر الواقع في غزة عن تحقيقه.