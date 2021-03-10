البرازيل تسجل قفزة قياسية في وفيات بكورونا

وطن: سجلت البرازيل، يوم الأربعاء، قفزة حادة وغير مسبوقة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، تجاوزت 2200 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79876، ليصل العدد الإجمالي إلى 11202305 حالات.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة الذي بلغ يوم 7 مارس 69609 حالات، وفي 8 مارس 32321، وفي 9 مارس 70764.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.