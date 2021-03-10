مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا في تمام العاشرة والنصف مساء، تحت حماية جنود الاحتلال، المقامات الإسلامية، ومن المقرر أن يستمر الاقتحام حتى ساعات الفجر الأولى من صباح غد الخميس.

وأضافت أن المستوطنين يقومون بتدنيس المقامات الإسلامية عبر أداء صلوات تلمودية، وشعائر دينية يهودية.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لكفل حارس، قبل اقتحام المستوطنين.

(وفا)