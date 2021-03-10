في أول تصريح له عقب فوزه .. السنوار للأسرى: ستكونون على موعد قريب مع الحرية

وطن: جدد قائد حماس المنتخب في قطاع غزة يحيى السنوار عهده للأسرى في بداية دورته الجديدة 2021/2025 عهده لهم بالتحرير القريب والعزيز والمشرف.

وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن حركته لن تألو جهدًا في تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السنوار في أول تصريح له عقب فوزه برئاسة الحركة في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي أمام منزل القيادي في حماس نزار عوض الله، أن حركته تسعى لتحرير الأسرى، "ونأمل أن تكون عاجلة قريبة ونعد حرائرنا في السجون أننا نحمل همكن ونسعى لتحريركن وسنكون على موعد قريب مع الحرية".

وتابع "نقول لشعبنا الفلسطيني سنكون خدمًا لكم وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافكم الوطنية الكبرى بالتحرير والعودة، وتحقيق الوحدة والشراكة والدفاع عن حقوق شعبنا لينال حياة حرة كريمة".

ووجه السنوار رسالة لأهالي الضفة الغربية قائلًا "نؤكد لأهلنا في الضفة سنقف بكل ما أوتينا من قوة لوقف تغول الاحتلال على أراضيكم في عمليات الاستيطان والتهويد والقهر".

وأضاف "نؤكد لأهلنا في الشتات أننا وإياكم على موعد قريب في العودة والتحرير، ولأهلنا في غزة الذين كابدوا الحصار والفقر والبطالة وكل أنواع الظلم في السنوات القليلة القادمة، بأننا سنكون أقرب إلى آلامهم ولن ننام الليل ولن نغفو في النهار حتى نحقق لكم حياة كريمة حرة حتى نواصل معا مسيرة التحرير والعودة".

وفاز يحيى السنوار برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة لدورة ثانية.