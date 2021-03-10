عسكر يلحق الخسارة بالعبيدية المتصدر وبيت صفافا ينعش آماله بالبقاء

وطن: أوقف فريق مركز عسكر انتصارات شباب العبيدية متصدر دوري الدرجة الأولى، بفوزه عليه مساء اليوم الأربعاء، بهدف وحيد في لقاء أقيم بينهما على ملعب الجامعة الامريكية في جنين، ضمن الاسبوع الـ17 من الدوري.

بهذه الخسارة، اشتعلت المنافسة مجددا على البطاقتين المؤهلتين للمحترفين، حيث توقف رصيد العبيدية عند النقطة الـ35 في المركز الاول مؤقتا، أما عسكر فاقترب كثيرا من ضمان البقاء رافعا رصيده الى 21 نقطة في الترتيب السابع .

وفي لقاء ثان اقيم على إستاد هواري بومدين في دورا، أنعش العربي بيت صفافا آماله بالبقاء بعدما حقق الفوز على ضيفه مركز جنين بثلاثة اهداف لهدفين .

وقفز بيت صفافا الى الترتيب التاسع برصيد 16 نقطة، في حين حافظ مركز جنين على مركزه السادس متجمدا رصيده عند 23 نقطة.