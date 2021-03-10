الإغاثة الزراعية وشركاؤها ينظمون جولة ميدانية لمشروع تطوير وتحديث مزرعتين نموذجيتين

وطن: نظمت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية " زيارة ميدانية لمستشاري مؤسسة GIZ واللجنة الاستشارية للمزارع النموذجية التي يجري تنفيذها ضمن مشروع "تطوير وتحديث مزرعتين نموذجيتين بهدف تعزيز استقرار سكان قطاع غزة، "الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال مؤسسة GIZ.

وجاءت هذه الجولة بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من أنشطة المشروع في المزارع النموذجية، وشارك في الجولة مدير فرع غزة في الإغاثة الزراعية المهندس تيسير محيسن، وطاقم المشروع ومستشاري مؤسسة GIZ السيد/حازم المشهراوي، م.صفاء الديراوي و م. سوزان عطالله واللجنة الاستشارية للمشروع متمثلة بالمهندس رياض جنينة، ود. أحمد أبو شعبان، والسيد محمد سكيك بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات التعاونية والمستفيدين من المشروع.

وقال محيسن أن هذا المشروع هو امتداد لشراكة عميقة مع مؤسسة GIZ، وشكر اللجنة الاستشارية على مشاركتها الفاعلة في تقديم الاستشارات التي انعكست إيجابا على تطوير المشروع

وأكد محيسن على أهمية تكثيف الجهود مع جميع الأطراف للعمل على إتمام إنشاء المزارع النموذجية ضمن مقاربة الاقتصاد الأخضر كمفهوم حديث للتنمية المستدامة والذي يجمع بين تحقيق الاستدامة البيئية، والرفاه الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية.

وأضاف المشهراوي إلى أن مثل هذه المشاريع تساهم في تعزيز صمود سكان قطاع غزة، وبشكل خاص زيادة ربحية المزارعين وتحسين واقعهم من خلال استخدام ممارسات صديقة للبيئة.

وقدم فريق المشروع للمشاركين في الجولة نبذه عن التدخلات التي تم تنفيذها وأهميتها في تحقيق هدف المشروع وتطلعات الممول والمستفيدين.

وعبر المشاركين في الجولة عن ارتياحهم لسير المشروع، وطريقة تنفيذه إلى جانب المزارعين المستفيدين من المشروع.