انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس في قطاع غزة

وطن: أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم انتخاب حركة حماس الداخلية في قطاع غزة يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة في غزة للدورة الجديدة 2021 - 2025.

واكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعلن انتخاب يحيى السنـوار رئيسًا للحركة في قطاع غزة.

وقال هنية في بيان صحفي إن "متابعة انتخابات حركة حماس من قبل أبناء شعبنا وأمتنا بل وحتى من قبل دوائر صناعة القرار لدى العدو الصهيوني يحمل ثلاث دلالات مهمة، وهي ان الانتخابات عكست موقع ومكانة الحركة في الخارطة السياسية الفلسطينية كشريك في قيادة المشروع الوطني، وإن انتخابات الحركة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات وفق لوائح ونظم داخلية وتحت إشراف لجان انتخابية ورقابة قضائية هي انتخابات حقيقية وليست صورية".

واكد هنية "إن التزام الحركة بدورية انتخاباتها الداخلية كل أربعة أعوام يؤكد الإيمان العميق بمبدأ تداول السلطة والاحتكام للصندوق، ما يؤكد جدية الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، وإن قرار الحركة هو العمل مع الكل الوطني على إنجاح هذه الانتخابات والمضي بها حتى النهاية بشفافية ونزاهة ويقبل بنتائجها الجميع".

ولفت هنية ان الانتخابات بدأت في غزة وسبقتها في السجون ويواكبها انتخابات في الضفة والخارج، وهو تأكيد على مؤسسية الحركة رغم توزعها الجغرافي في الداخل والخارج، وتكامل الأجيال وتوريثهم فقه القيادة والمسؤولية".

وجرت انتخابات حماس الداخلية في قطاع غزة "بمشاركة عشرات الآلاف ممن لهم حق الاقتراع والترشح".

وقالت حركة حماس أنه سيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.