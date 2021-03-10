الحكم على المقدسي أيهم أبو جمعة بالسجن 9 أشهر

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر على الأسير المقدسي أيهم ناجي أبو جمعة .

وأشار مكتب "إعلام الأسرى" إلى أن الاحتلال اعتقل الأسير" أبو جمعة "قبل قرابة الخمسة أشهر مع شقيقه محمد أبو جمعة ، ومدد اعتقاله عدة مرات ، كما تم تأجيل تثبيت الحكم الصادر بحقه اليوم حتى تاريخ 6/4/2021.

يشار إلى أن الاحتلال ينفذ حملات اعتقال بحق الشبان المقدسيين ، ويخضعهم إلى التحقيق في غرف رقم "4" في مركز تحقيق المسكوبية .